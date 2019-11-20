Ветерану тюменской полиции предложили погибнуть на службе: тогда семья получит жилье

Служебное жилье, которое полицейским давали по договору-аренды, с 2015 года приватизировать нельзя. Теперь после окончания службы, им предлагают его освободить в принудительном порядке.
Ситуация, в которую попала семья Романа Функа — не частный случай. Все, кто оставался жить в служебном жилье и ушел со службы, просят освободить занимаемые помещения. Другие судятся с ГУВД за единовременную выплату на строительство или покупку жилья, как в случае с Андреем Логиновым, коллегой Романа Функа. В такой же ситуации и семья Крутиковых.
Сейчас идут судебные тяжбы семьи с администрацией Тюмени. Функи просят пока не выселять их из служебного жилья. Журналист «Нашего города» попытался разобраться в истории вопроса.
«Мы проиграли уже четыре суда. Обращались за помощью и в ГУВД Тюменской области, и в администрацию города Тюмени, и к губернатору Тюменской области. Пять раз мы пытались записаться к нему на прием, но девушка, которая к нему записывает, категорически нам отказывала. Моя супруга писала и в администрацию президента России и министру МВД, но помощи никакой нам не оказали», — говорит Роман Функ.
Какое чувство у вас после того, как верой и правдой защищали Отечество 25 лет и вас выселяют из жилья, в котором прожили 10 лет?
«Когда нужен был государству, обо мне заботились, теперь, как вышел на пенсию, меня вышвыривают на улицу, как последнего бомжа», — продолжает ветеран МВД.
Роман Функ имеет государственные награды, почетные грамоты от главы администрации Тюмени и целую пачку отписок из разных государственных инстанций.
Подробную историю жилищного вопроса рассказала супруга Романа Функа Людмила.
«Мы судимся уже три года. Мой муж работал в МВД с 1994 года. Каждый год он писал рапорта о том, что он нуждается в жилье. Их он подавал в ГУВД, а потом им привозили списки с очередями. Он работал в УВД Ленинского района. В очереди на жилье он значился то пятым, то десятым. Надеялись, что скоро получим квартиру, родился второй ребенок. Я сама пошла, написала письмо в ГУВД, это был 2007 год. Там сказали, что ни в какой очереди мы не стоим. Стали выяснять, почему не стоит. Он же писал рапорта. Пошли в отдел кадров, там сказали, что вы стоите», — объясняет Людмила Функ.
По ее словам, переписка шла два года, она писала президенту РФ, тогда был Дмитрий Медведев.
«Потом Якушев помог, не знаю, как он с Недоростовым договорился, и нам это общежитие дали. Оно проходит как служебное, а не муниципальное, на время прохождения службы. Пристанская, 3 корпус 2», — уточняет Людмила.
Там еще сделали ремонт за свой счет. Дом 1967 года постройки. Строили его речники для своих сотрудников. Потом родился третий ребенок. В июле 2017 года Роман Функ вышел на пенсию, а в апреле 2018 года пришло письмо на выселение. Пришло оно из департамента имущественных отношений Тюмени. Роман Функ пошел выяснять, почему их выселяют, идти семье было некуда.
«Там ответили, что их не интересует, где будет жить семья. Живите хоть на улице. Потом Роман пошел в ГУВД. Долго не могли записаться к Алтынову. 12 декабря там была акция, посвященная Дню конституции, и всех принимали без записи. И тогда попали к начальнику ГУВД. Он стал все обещать, сказал, что будет совещание с Моором, я этот вопрос подниму. И ходатайство написали, прислали даже копию, но там стояла виза «отказать», — рассказывает Людмила.
Людмила Функ ходила в соцзащиту, там сказали, да вы - малоимущие, но сами виноваты. Мы тут не причем. Статус вам малоимущих дали, дальше ваши проблемы. А ставить вас на очередь или не ставить решает департамент имущественных отношений.
«Все друг на друга стрелки переводят», — объясняет Людмила.
Роман Функ вышел на пенсию по выслуге лет и состоянию здоровья. Прослужил он 25 лет. С 10 июля 2017 года ушел на заслуженный отдых. По словам Людмилы, было четыре заседания суда, на последнее Функов даже не пригласили, о нем они узнали потом из переписки с чиновниками.
Функи сами обратились в суд, чтобы им дали отсрочку и не выселяли.
«Есть ФЗ от 2011 года, там говорится, что сотрудники, которые отработали более 10 лет, им полагается единовременная выплата на покупку, либо строительство жилья. Мы не прицепились к этому жилью, просто нам идти некуда. И средств купить квартиру тоже нет. До 1 декабря нам дали отсрочку. Теперь мы подали в суд, чтобы нас оставили до теплого времени года, куда мы сейчас пойдем с детьми?», — продолжает свой рассказ супруга ветерана МВД.
Поскольку жилье служебное, то его должно было предоставить ГУВД. А получилось так, что договор на аренду жилья Функи заключали с администрацией Тюмени.
«Семь лет стоим на очереди в ГУВД, но там разводят руками, что Москва ничего не дает. Своего жилья нет, денег нет», — уточняет Людмила.
По ее словам, их семья не единственная, такая ситуация повсеместно. Друг мужа, он ветеран войны в Чечне, тоже вышел на пенсию и остался без жилья.
Депутат Тюменской городской Думы и генерал МВД в отставке Валерий Роженцев прокомментировал проблему выселения ветеранов из служебного жилья.
«К сожалению, сегодня федеральный закон, на мой взгляд, неправильный, он позволяет это делать. Я с этим сталкивался, ко мне, как к депутату обращались сотрудники, которые прослужили более 25 лет в органах МВД и вышли на пенсию. Капитан, который служил в СОБРе. Мне пришлось договариваться с юристом и решать вопрос в суде. Вместе с депутатом областной Думы, тоже бывшим сотрудником полиции Сергеем Медведевым мы нашли адвоката, который отстаивал интересы этого капитана.
Суд принял решение об узаконивании проживания бывшего собровца. И случай такой не один, это парадокс законодательный. Когда человек отдал все здоровье и живет еще в общежитии, которое получил, работая в МВД, а сейчас его выселяют.
«Я пытался решить эти вопросы через городскую администрацию, у меня ничего не получилось. И они формально были правы. Выход один — обращаться в суд. Сегодня законодательство такое. Это федеральный закон и мы его изменить не можем», — сказал Валерий Роженцев.
Администрация города апеллирует к федеральному закону. И если им задать вопрос, почему они выселяют бывших сотрудников МВД, то они ответят: а чем полицейский лучше учителя или врача? Ничем.