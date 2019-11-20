Ветерану тюменской полиции предложили погибнуть на службе: тогда семья получит жилье

«Мы судимся уже три года. Мой муж работал в МВД с 1994 года. Каждый год он писал рапорта о том, что он нуждается в жилье. Их он подавал в ГУВД, а потом им привозили списки с очередями. Он работал в УВД Ленинского района. В очереди на жилье он значился то пятым, то десятым. Надеялись, что скоро получим квартиру, родился второй ребенок. Я сама пошла, написала письмо в ГУВД, это был 2007 год. Там сказали, что ни в какой очереди мы не стоим. Стали выяснять, почему не стоит. Он же писал рапорта. Пошли в отдел кадров, там сказали, что вы стоите», — объясняет Людмила Функ.