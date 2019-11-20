В Тюмени потеплело до -22 градусов, в субботу ожидается -3 градуса

Еще в понедельник было -27 градусов, которые ощущались как -35 градусов, а уже сегодня в областной столице -22 градуса, которые ощущаются как -30 градусов.
В настоящее время все школы города работают в штатном режиме, актировок нет и, судя по последним прогнозам, они не предвидятся.
Сегодня последний холодный день в Тюмени, уже завтра, в четверг, в городе потеплеет до -12 градусов, в пятницу ожидается -7 градусов и небольшой снег.
В субботу снегопад усилится, одновременно с этим в областной столице потеплеет до -3 градусов.