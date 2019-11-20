nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени потеплело до -22 градусов, в субботу ожидается -3 градуса

20 ноября 2019, 05:14
Фото: 1Mi
В Тюмени потеплело до -22 градусов, в субботу ожидается -3 градуса
Несмотря на прогнозы синоптиков, которые предсказывали морозы в течение всей недели, в Тюмени немного потеплело.

Еще в понедельник было -27 градусов, которые ощущались как -35 градусов, а уже сегодня в областной столице -22 градуса, которые ощущаются как -30 градусов.

Тюменцам пояснили при какой температуре отменят школьные занятия
Узнать подробнее

В настоящее время все школы города работают в штатном режиме, актировок нет и, судя по последним прогнозам, они не предвидятся.

Сегодня последний холодный день в Тюмени, уже завтра, в четверг, в городе потеплеет до -12 градусов, в пятницу ожидается -7 градусов и небольшой снег.

В субботу снегопад усилится, одновременно с этим в областной столице потеплеет до -3 градусов.

#Новости#Тюменская область#Потепление#Прогноз погоды#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25