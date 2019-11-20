В Тюмени иностранцам предоставят бессрочный вид на жительство

УВМ УМВД России по Тюменской области сообщает о нововведениях в законодательстве, которые упрощают получение разрешительных документов иностранным гражданам.
Как рассказал заместитель начальника УВМ УМВД России по Тюменской области Алексей Заморов, с 1 ноября 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 257 "Об упрощении порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство".
Например, разрешение временного проживания теперь будут рассматривать не шесть, а четыре месяцев. Несовершеннолетнему иностранцу на территории РФ разрешено столько, сколько разрешено его законному представителю.
Красный диплом после окончания российского ВУЗа позволяет иностранному студенту подать документы на жительство, минуя стадию оформления разрешения на временное проживание.
Граждане, родившиеся на территории РСФСР и в прошлом имеющие гражданство одной из советских республик, могут также получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.
Согласно нововведениям разрешительный документ «Вид на жительство» не продляется, а обменивается на бессрочный, в последующем обмен документа будет происходить в 14, 20 и 45 лет.