В Тюмени иностранцам предоставят бессрочный вид на жительство

Как рассказал заместитель начальника УВМ УМВД России по Тюменской области Алексей Заморов, с 1 ноября 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 257 "Об упрощении порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство".