В отношении бывшего директора Антипинского НПЗ завели еще одно уголовное дело

На этот раз главу АНПЗ подозревают в подлоге документов, по котором он мог получить крупную премию в размере $10 млн. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
По версии следствия, Геннадий Лисовиченко подписал приказ о премировании самого себя на $10 млн за строительство завода основываясь на документе, который подписал человек, не имеющий на то необходимых полномочий.
Помимо этого Геннадий Лисовиченко, несмотря на то, что финансовые показатели для «золотого парашюта» должны были определить на совете директоров Антипинского НПЗ, сделал это лично, на что не имел права и полномочий.