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В администрации Тобольского района силовики провели выемку документов

20 ноября 2019, 11:24
Фото: 1Mi
В администрации Тобольского района силовики провели выемку документов по делу о незаконной добыче песка. По данным Znak.com, всё произошло ещё в начале ноября.

Бывшая соучредитель компании «Промэкскавация» Лариса Шакурова пояснила, что добыча полезных ресурсов происходила на территории заказника «Абалакский природно-исторический комплекс». Всего незаконно было раскопано девять карьеров.

Источники Znak.com заявили, что уголовное дело в отношении компании «Промэкскавация» возбуждено в Тобольске и передано в Тюмень.

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В начале октября «Наш город» сообщил о возможном уничтожении 5 га плодородной почвы в районе строительства аэропорта в Тобольске. Недалеко от указанного места работали сотрудники «Промэкскавации».

#Новости#МВД#Песок#Тобольск#Александр Мязин#Общество
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