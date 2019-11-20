В администрации Тобольского района силовики провели выемку документов

Бывшая соучредитель компании «Промэкскавация» Лариса Шакурова пояснила, что добыча полезных ресурсов происходила на территории заказника «Абалакский природно-исторический комплекс». Всего незаконно было раскопано девять карьеров.
Источники Znak.com заявили, что уголовное дело в отношении компании «Промэкскавация» возбуждено в Тобольске и передано в Тюмень.
В начале октября «Наш город» сообщил о возможном уничтожении 5 га плодородной почвы в районе строительства аэропорта в Тобольске. Недалеко от указанного места работали сотрудники «Промэкскавации».