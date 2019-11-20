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В 2019 году в Тюменской области молодым семьям выделено почти миллион рублей

20 ноября 2019, 07:28
Фото: Наш город / 1Mi
В 2019 году Тюменская область выделила молодым семьям почти миллион рублей
В Тюменской области продолжается реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
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Бюджет

В Тюменской области продолжается реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Участниками данной программы являются молодые семьи.

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В Тюменской области молодые семьи могут воспользоваться субсидией из бюджета на приобретение жилья с 2006 года. Также молодые пары могут воспользоваться правом получения льготного займа сроком на 10 лет под 1% годовых.

За десять месяцев 2019 года 541 молодая семья, проживающая в Тюменской области, воспользовалась социальными выплатами на улучшение жилищных условий.

Всего за время существования этой программы улучшили свои условия 18,5 тысяч молодых семей.

Средний размер социальной выплаты в рамках мероприятия по списку претендентов 2019 года составил 952,4 тыс. рублей.

#Новости#Молодая семья#Тюменская область#Бюджет#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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