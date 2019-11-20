В 2019 году в Тюменской области молодым семьям выделено почти миллион рублей

В Тюменской области продолжается реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Участниками данной программы являются молодые семьи.
В Тюменской области молодые семьи могут воспользоваться субсидией из бюджета на приобретение жилья с 2006 года. Также молодые пары могут воспользоваться правом получения льготного займа сроком на 10 лет под 1% годовых.
За десять месяцев 2019 года 541 молодая семья, проживающая в Тюменской области, воспользовалась социальными выплатами на улучшение жилищных условий.
Всего за время существования этой программы улучшили свои условия 18,5 тысяч молодых семей.
Средний размер социальной выплаты в рамках мероприятия по списку претендентов 2019 года составил 952,4 тыс. рублей.