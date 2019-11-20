Тюменцы могут научиться добру в университетах

На любой из курсов можно записаться бесплатно. По итогам слушатели смогут получить электронный сертификат о его прохождении. В дальнейшем планируется выдача слушателям сертификата государственного образца от интеллектуального партнёра платформы. Сведения о прохождении курса будут передаваться в электронную волонтёрскую книжку «Добровольцев России» и другие интегрированные информационные системы, среди которых «Молодёжь России», «Работа в России», цифровой профиль гражданина и другие.