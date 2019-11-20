Тюменцы могут научиться добру в университетах

Проект запускается ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с Ассоциацией волонтёрских центров в рамках нового проекта «Добро.рф», который объединит организацию «Добровольцы России» и онлайн-издание «Добро.Журнал», посвящённое созидательной гражданской активности.
Цель университета – создать крупнейшую базу знаний для развития и поддержки общественных инициатив в России.
Образовательный контент для проекта предоставляют организации, имеющие значительный опыт и экспертизу в конкретной сфере. Среди видов контента, предлагаемых «Добро.Университетом» – видеокурсы, вебинары, библиотека учебных и методических пособий, статей и исследований от ведущих специалистов в сфере онлайн-образования.
На любой из курсов можно записаться бесплатно. По итогам слушатели смогут получить электронный сертификат о его прохождении. В дальнейшем планируется выдача слушателям сертификата государственного образца от интеллектуального партнёра платформы. Сведения о прохождении курса будут передаваться в электронную волонтёрскую книжку «Добровольцев России» и другие интегрированные информационные системы, среди которых «Молодёжь России», «Работа в России», цифровой профиль гражданина и другие.
Для справки: программа реализуется в рамках национального проекта «Образование». В соответствии с разработанными образовательными программами планируется осуществить мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов волонтеров по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества, некоммерческих организаций, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества.