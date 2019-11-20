Тюменец угнал машину, чтобы покататься по ночному городу

18-летний тюменец взял чужой автомобиль с целью покататься по городу. Владелец угнанного транспортного средства обратился в полицию. Угонщика задержали. Автомобиль нашли. Выяснилось, что в одном из дворов ночью молодой человек увидел припаркованный автомобиль, беспрепятственно в него сел и поехал кататься по Тюмени. Наездившись по ночному городу, фигурант оставил машину и пошёл домой.