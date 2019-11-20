nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец угнал машину, чтобы покататься по ночному городу

20 ноября 2019, 12:46
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменец угнал машину, чтобы покататься по ночному городу
18-летний житель Тюмени взял чужой автомобиль, чтобы покататься по городу.
Сюжет
Тюмень

18-летний тюменец взял чужой автомобиль с целью покататься по городу. Владелец угнанного транспортного средства обратился в полицию. Угонщика задержали. Автомобиль нашли. Выяснилось, что в одном из дворов ночью молодой человек увидел припаркованный автомобиль, беспрепятственно в него сел и поехал кататься по Тюмени. Наездившись по ночному городу, фигурант оставил машину и пошёл домой.

Сейчас правоохранители выясняют возможную причастность угонщика к аналогичным преступлениям.

В Тюмени участник ОПГ получил реальный срок за угоны машин
Узнать подробнее

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Парню грозит тюремный срок до 5 лет.

#Новости#Угоны машин#Тюменская область#Угон автомобиля#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25