На Велижанском тракте произошло ДТП. Один из пострадавших в реанимации

По словам очевидцев, в момент ДТП в автомобиле Opel Corsa находились два человека: мужчина и женщина. Оба вылетели из автомобиля. На место выезжала скорая помощь и инспекторы ГИБДД.
Обоих пострадавших доставили в ОКБ № 2. У женщины медики диагностировали перелом плечевой кости, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. По словам врачей, у него открытая черепно-мозговая травма и переломы костей.
В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что, по предварительным данным, водитель машины наехал на стойку с дорожным знаком, после чего автомобиль слетел в кювет и перевернулся.