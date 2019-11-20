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На Велижанском тракте произошло ДТП. Один из пострадавших в реанимации

20 ноября 2019, 06:43
Фото: ЧС Тюмень в ВК
На Велижанском тракте произошло ДТП. Один из пострадавших в реанимации
Вчера вечером, 19 ноября на шестом километре Велижанского тракта с дороги слетела и перевернулась иномарка.
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Тюмень

По словам очевидцев, в момент ДТП в автомобиле Opel Corsa находились два человека: мужчина и женщина. Оба вылетели из автомобиля. На место выезжала скорая помощь и инспекторы ГИБДД.

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Обоих пострадавших доставили в ОКБ № 2. У женщины медики диагностировали перелом плечевой кости, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. По словам врачей, у него открытая черепно-мозговая травма и переломы костей.

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что, по предварительным данным, водитель машины наехал на стойку с дорожным знаком, после чего автомобиль слетел в кювет и перевернулся.

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