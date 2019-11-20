Англичанин рассказал о Тюмени после большого путешествия

В областную столицу Джонни прибыл ещё летом, а в октябре рассказал о своих впечатлениях. Его ролик собрал почти 23 тыс. просмотров.
«Тюмень — очень-очень-очень богатый регион в сравнении с остальной Россией. Здесь есть нефть и газ», - отметил англичанин.
В сюжете упоминается о том, что под Тюменью родился Распутин, «возможно, самый известный русский». В глазах англичанина областная столица выглядела ухоженно и «мило».
В итоговом рейтинге британца Тюмень заняла 7-е место. По информации 72.ру, больше всего Джонни понравились Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.