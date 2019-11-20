nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Англичанин рассказал о Тюмени после большого путешествия

20 ноября 2019, 17:00
Фото: 72.ru
Английский видеоблогер Джонни Тикл рассказал о своих впечатлениях от Тюмени. Летом 2019 года он отправился в путешествие по всей России.
Сюжет
Тюмень

В областную столицу Джонни прибыл ещё летом, а в октябре рассказал о своих впечатлениях. Его ролик собрал почти 23 тыс. просмотров.

«Тюмень — очень-очень-очень богатый регион в сравнении с остальной Россией. Здесь есть нефть и газ», - отметил англичанин.

В сюжете упоминается о том, что под Тюменью родился Распутин, «возможно, самый известный русский». В глазах англичанина областная столица выглядела ухоженно и «мило».

Сразу два города области вошли в туристический маршрут «Путешествие века»
Узнать подробнее

В итоговом рейтинге британца Тюмень заняла 7-е место. По информации 72.ру, больше всего Джонни понравились Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

#Новости#Путешественники#Россия#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25