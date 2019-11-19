nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жильцы дома на Бабарынке жалуются на отсутствие водоснабжения

19 ноября 2019, 13:19
Фото: Наш город / 1Mi
Почти неделю жители дома на Бабарынке не имеют доступа к воде
Почти неделю у жителей дома 16а по ул Бабарынка отсутствует водоснабжение. Управляющая компания помочь не может.
Сюжет
Тюмень

Почти неделю у жителей дома 16а по ул Бабарынка отсутствует водоснабжение. Управляющая компания помочь не может.

Об отсутствии воды написала в паблике «Тюмень» одна из жительниц дома. По словам девушки, водоснабжение по стояку отключено полностью, так как на третьем этаже произошла протечка и заливает нижние этажи. Собственников квартиры найти никто не может, управляющая компания тоже ничем не может помочь. Жители дома обратились в жилищную инспекцию, но там им ответили, что заявление будет рассмотрено в течении 30 дней.

Водоканал сообщает: на месте прорыва воды не будет до завтрашнего дня
Узнать подробнее

В жилищной инспекции не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В управляющей компании ООО «СервисУют», которая обслуживает дом, на звонки редакции никто не ответил.

Отметим, что подобные ситуации нередки. Так, в октябре жители одного из домов ЖК «Москва» почти три недели испытывали проблемы с водоснабжением из-за аварии у соседей.

Материалы по теме
Тюменскую фирму оштрафовали за прорыв трубы горячей водыНа улице Шишкова в Тюмени в 27-и градусный мороз прорвало теплотрассуВодоканал сообщает: на месте прорыва воды не будет до завтрашнего дня
#Новости#Жилищная инспекция то#Проблемы ЖКХ#Жилищно-коммунальные услуги#Водоснабжение#Управляющие компании#ЖКХ#Управляющая компания#Авария на водопроводе#Тюмень#Никита Кифорук#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25