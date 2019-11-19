Жильцы дома на Бабарынке жалуются на отсутствие водоснабжения

Об отсутствии воды написала в паблике «Тюмень» одна из жительниц дома. По словам девушки, водоснабжение по стояку отключено полностью, так как на третьем этаже произошла протечка и заливает нижние этажи. Собственников квартиры найти никто не может, управляющая компания тоже ничем не может помочь. Жители дома обратились в жилищную инспекцию, но там им ответили, что заявление будет рассмотрено в течении 30 дней.