Жильцы дома на Бабарынке жалуются на отсутствие водоснабжения

Почти неделю у жителей дома 16а по ул Бабарынка отсутствует водоснабжение. Управляющая компания помочь не может.
Об отсутствии воды написала в паблике «Тюмень» одна из жительниц дома. По словам девушки, водоснабжение по стояку отключено полностью, так как на третьем этаже произошла протечка и заливает нижние этажи. Собственников квартиры найти никто не может, управляющая компания тоже ничем не может помочь. Жители дома обратились в жилищную инспекцию, но там им ответили, что заявление будет рассмотрено в течении 30 дней.
В жилищной инспекции не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В управляющей компании ООО «СервисУют», которая обслуживает дом, на звонки редакции никто не ответил.
Отметим, что подобные ситуации нередки. Так, в октябре жители одного из домов ЖК «Москва» почти три недели испытывали проблемы с водоснабжением из-за аварии у соседей.