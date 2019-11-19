В Тюмени стартовал ежегодный областной форум «Жизнь — без преград»

В программе форума несколько масштабных событий: региональная конференция-практикум, посвященная проблемам речи, горячая линия и открытые площадки, где все желающие смогут получить консультации специалистов по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, конкурс на лучшую программу по коррекционному сопровождению детей, а также методические объединения, мастер-классы, образовательные и просветительские встречи, фестиваль талантов и многое другое.