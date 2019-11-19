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В Тюмени стартовал ежегодный областной форум «Жизнь — без преград»

19 ноября 2019, 14:45
Фото: Правительство Тюменской области
Откроет форум межведомственная конференция-практикум для родителей и педагогов «Речь и дитя: ожидания, проблемы, решения». Мероприятие пройдет в центре непрерывного повышения профессионального мастерства Magister posterum (Тюмень, ул. Малыгина, 73).

В программе форума несколько масштабных событий: региональная конференция-практикум, посвященная проблемам речи, горячая линия и открытые площадки, где все желающие смогут получить консультации специалистов по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, конкурс на лучшую программу по коррекционному сопровождению детей, а также методические объединения, мастер-классы, образовательные и просветительские встречи, фестиваль талантов и многое другое.

Публичные лекции дадут учёные-эксперты из ТюмГУ и Тюменской государственной медицинской академии, а также врачи-психиатры, психологи и педагоги.

Для самых юных гостей конференции предусмотрена детская площадка, где кроха сможет позаниматься в инклюзивном клубе «Собеседник», театре «Логокор», пройти вокально-фонопедический тренинг «Голосок» и позаниматься другими увлекательными делами.

По итогам конференции родители получат справочники-навигаторы по логопедическим услугам и научатся самостоятельно корректировать речевые нарушения у своих детей.

Для справки: форум «Жизнь — без преград» проходит в рамках национального проекта «Образование» (проекты «Современная школа» и «Поддержка семей, имеющих детей»). Мероприятия форума будут проходить во всех муниципалитетах региона до 7 декабря. Подробности о работе ближайших площадок можно получить в школах или у классных руководителей.

#Новости#Касается каждого#Ирина Швецова#Общество
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