В Тюмени стартовал ежегодный областной форум «Жизнь — без преград»

В программе форума несколько масштабных событий: региональная конференция-практикум, посвященная проблемам речи, горячая линия и открытые площадки, где все желающие смогут получить консультации специалистов по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, конкурс на лучшую программу по коррекционному сопровождению детей, а также методические объединения, мастер-классы, образовательные и просветительские встречи, фестиваль талантов и многое другое.
Публичные лекции дадут учёные-эксперты из ТюмГУ и Тюменской государственной медицинской академии, а также врачи-психиатры, психологи и педагоги.
Для самых юных гостей конференции предусмотрена детская площадка, где кроха сможет позаниматься в инклюзивном клубе «Собеседник», театре «Логокор», пройти вокально-фонопедический тренинг «Голосок» и позаниматься другими увлекательными делами.
По итогам конференции родители получат справочники-навигаторы по логопедическим услугам и научатся самостоятельно корректировать речевые нарушения у своих детей.
Для справки: форум «Жизнь — без преград» проходит в рамках национального проекта «Образование» (проекты «Современная школа» и «Поддержка семей, имеющих детей»). Мероприятия форума будут проходить во всех муниципалитетах региона до 7 декабря. Подробности о работе ближайших площадок можно получить в школах или у классных руководителей.