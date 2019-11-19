В Подмосковье спустя 13 лет нашли члена тюменской ОПГ из 90-х

Задержанного мужчину обвиняют по статьям грабеж, кража, разбой и бандитизм. С апреля 2002 года по январь 2003 года в составе группировки мужчина совершил 11 разбойных нападений с применением огнестрельного оружия, а также похитил имущество стоимостью до 4 млн рублей. У жителей Тюмени преступники украли два автомобиля, стоимостью каждого из них по 120 тыс. рублей. 29 января 2003 года ОПГ на 16-м километре автодороги Тюмень-Ирбит произвела нападение на инкассаторов. Завязалась перестрелка, в ходе которой погиб сотрудник автоинспекции.