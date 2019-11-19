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Учебный центр СУЭНКО может стать площадкой международного чемпионата WorldSkills

19 ноября 2019, 06:51
Фото: АО "СУЭНКО"
На встрече с журналистами, посвященной старту VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин предложил в качестве площадки соревнований учебный центр компании.
Сюжет
Тюмень

По словам Данила Анучина, СУЭНКО шестой год подряд является партнером чемпионата, а сотрудники компании неизменные эксперты чемпионата. СУЭНКО планирует заниматься этой работой и в будущем.

«В рамках чемпионата мы работаем и в интересах самой компании. Активно занимаемся работой и с высшими учебными заведениями и профессионально-техническими училищами. В рамках подписанных соглашений, по итогам 2018-2019 годов около 120 студентов Тюменской области у нас прошли практику. Многие из них писали дипломы. Одиннадцать молодых сотрудников пришли к нам на работу», - рассказал Данил Анучин.

На пресс-конференции, посвященной открытию чемпионата, руководителя СУЭНКО спросили о том, где сейчас победители по специальности электромонтаж?

«Мы сформулировали это для себя как задачу. И почему не все они работают в СУЭНКО. Победитель международного чемпионата WorldSkills в Казани прошлого года Дмитрий Костин с сентября 2019 года работает инженером службы релейной защиты автоматики нашей компании», - уточнил Данил Анучин.

По словам руководителя энергетической компании, сегодня у него состоялся разговор с организаторами чемпионата о том, что в этом году в СУЭНКО открылся учебный центр, и можно было бы использовать его как площадку для соревнований.

«Мы здесь проводим профессиональные соревнования наших сотрудников. В первую очередь, изначально мы ориентировались на подготовку и переподготовку персонала. И этот центр органично лег в работу по соглашению с Тюменским индустриальным университетом, со средними профессиональными учебными заведениями. В планах на весь предстоящий учебный год расписаны мероприятия наших сотрудников и студентов», - пояснил Данил Анучин.

В декабре планируется региональный инженерный чемпионат для будущих выпускников. Все это решает задачу выбора будущих сотрудников компании, а с другой стороны ее интересы совпадают с интересами развития Тюменской области по подготовке квалифицированных кадров.

«Наш учебный центр с нашими корпусами, учебными классами и полигоном могут стать площадкой для проведения чемпионата WorldSkills. Сейчас мы эту тему обсуждаем и надеемся, что это случится», - уточнил директор СУЭНКО.

По его мнению, это не напрасная для компании и Тюменской области работа. Данил Анучин выразил благодарность организаторам чемпионата, правительству Тюменской области за конструктивное взаимодействие.

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