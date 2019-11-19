Участок трассы Р-404 отремонтирует за 5 млрд рублей ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»

Организацию выбрали на аукционе, на который была подана всего одна заявка, которая и была признана соответствующей всем требованиям. По контракту, компания до ноября 2021 года должна провести капитальный ремонт участка трассы с 80 по 122 км. На эти цели она получит из федерального бюджета более 5 млрд рублей.
Участок этой же трассы с 38 по 80 км будет приводить в порядок АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» («ТОДЭП»). На эти цели она получит 4,7 млрд рублей. Организация должна завершить все работы на объекте до октября 2021 года.