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Участок трассы Р-404 отремонтирует за 5 млрд рублей ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»

19 ноября 2019, 05:19
Фото: 1Mi
Участок трассы Р-404 отремонтирует за 5 млрд рублей ОАО «Ханты-Мансийскдорс
Трассу Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ждет капитальный ремонт. Участок дороги с 80 по 122 км будет ремонтировать ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой».
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Тюмень

Организацию выбрали на аукционе, на который была подана всего одна заявка, которая и была признана соответствующей всем требованиям. По контракту, компания до ноября 2021 года должна провести капитальный ремонт участка трассы с 80 по 122 км. На эти цели она получит из федерального бюджета более 5 млрд рублей.

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Участок этой же трассы с 38 по 80 км будет приводить в порядок АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» («ТОДЭП»). На эти цели она получит 4,7 млрд рублей. Организация должна завершить все работы на объекте до октября 2021 года.

#Новости#Тюменская область#Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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