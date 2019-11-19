Тюменская чиновница, снявшаяся для Playboy, осталась без квартиры

- Она слышала все мои слёзы, мысли, песни и мой смех. Принимала меня и защищала. Я меняла ее и менялась от этого сама. Она чаще других была моим отражением, показывала то, что я не идеальная, оттого и она не такая, как все. Она спасла меня однажды и приютила. Увлекала меня, оберегала мои границы. Моя первая квартира. Мой проект и моя душа, - написала Анна Ануфриева на своей страничке в соцсетях.