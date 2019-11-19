Тюменская чиновница, снявшаяся для Playboy, осталась без квартиры

Тюменская чиновница Анна Ануфриева продала квартиру из-за долгов. Бывшая сотрудница правительства Тюменской области прославилась тем, что снялась обнаженной для известного журнала. После этого она осталась без работы и не смогла выплачивать ипотеку. Поэтому тюменка с неоднозначной популярностью продала свою квартиру, а затем публично попрощалась сос воей недвижимостью. По словам девушки, вместе с квартирой они много пережили.
- Она слышала все мои слёзы, мысли, песни и мой смех. Принимала меня и защищала. Я меняла ее и менялась от этого сама. Она чаще других была моим отражением, показывала то, что я не идеальная, оттого и она не такая, как все. Она спасла меня однажды и приютила. Увлекала меня, оберегала мои границы. Моя первая квартира. Мой проект и моя душа, - написала Анна Ануфриева на своей страничке в соцсетях.