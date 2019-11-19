Родком: экспертизу песен Крида с сайта Роскомнадзора сняли по формальному признаку

На вопрос журналиста «Нашего города» о том, размещал ли Роскомнадзор информацию об экспертизе текстов Егора Крида, и зачем ее оттуда убрал, в пресс-службе ведомства нам ответили: «Высылайте официальный запрос со списком вопросов. Я не лицо уполномоченное давать комментарий, у нас есть определенный порядок. Высылайте официальный запрос на бланке».