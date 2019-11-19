Родком: экспертизу песен Крида с сайта Роскомнадзора сняли по формальному признаку

Ранее специалистами Межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации» проведено комплексное социокультурное исследование медиасреды выступлений Егора Крида.
На вопрос журналиста «Нашего города» о том, размещал ли Роскомнадзор информацию об экспертизе текстов Егора Крида, и зачем ее оттуда убрал, в пресс-службе ведомства нам ответили: «Высылайте официальный запрос со списком вопросов. Я не лицо уполномоченное давать комментарий, у нас есть определенный порядок. Высылайте официальный запрос на бланке».
В свою очередь, данную ситуацию прокомментировал член правления Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов.
«У меня стопроцентной прозрачности нет в этом вопросе. Есть технические сложности. Существует определенный регламент подачи этой экспертизы и, судя по всему, эту экспертизу сняли по формальному признаку», - уточнил Андрей Генерозов.
На просьбу дать контакты экспертов «Национального совета социальной информации» в Родкоме ответили, что их уже замучили вопросами и разными комментариями. Поэтому они просили прямых контактов не давать.
Тем не менее, основные выдержки из этого анализа были опубликованы на официальном сайте Тюменского родительского комитета.
По словам члена правления Тюменского родительского комитета Андрея Генерозова, экспертами доказано, что тексты песен Егора Крида содержат информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей.
В частности, они вводят в эмоциональное состояние транса и внушения установок антисемейных отношений. Транслируют асоциальные нормативы поведения: половую раскрепощённость, снятия запретов, десакрализации табуированных тем, разрушения чувства стыда.
Тексты Крида содержат манипуляцию ценностными структурами, находящимися в стадии становления, дегуманизацию ценностной структуры личности.
Исходя из заключений экспертов, творчество исполнителя искажает картину мира и представлений о нормативах социального поведения в обществе.