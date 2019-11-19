Мастера из Тюменской области доказали, что они лучшие в свей профессии

Мероприятие приветственным словом к собравшимся открыл полномочный представитель Президента РФ в УФО Николай Цуканов. В своей речи он отметил, что в век технического прогресса и цифровизации экономики — человек остается ключевой фигурой на производстве. Современные технологии только повышают требования к компетентности кадров их способности осваивать новое. Поэтому конкурсы профессионального мастерства сейчас становятся все популярнее. С их помощью возрождается престиж и интерес к рабочим профессиям. «Секрет успеха конкурса прост — в нем участвуют те, кто реально работает на производстве и проявляет ежедневно свое мастерство» — заметил Николай Цуканов