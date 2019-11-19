Мастера из Тюменской области доказали, что они лучшие в свей профессии

19 ноября в Театре эстрады города Екатеринбурга прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства.
Мероприятие приветственным словом к собравшимся открыл полномочный представитель Президента РФ в УФО Николай Цуканов. В своей речи он отметил, что в век технического прогресса и цифровизации экономики — человек остается ключевой фигурой на производстве. Современные технологии только повышают требования к компетентности кадров их способности осваивать новое. Поэтому конкурсы профессионального мастерства сейчас становятся все популярнее. С их помощью возрождается престиж и интерес к рабочим профессиям. «Секрет успеха конкурса прост — в нем участвуют те, кто реально работает на производстве и проявляет ежедневно свое мастерство» — заметил Николай Цуканов
Конкурс «Славим человека труда!» в цикле 2018–2019 годов проходил по восьми рабочим профессиям и трем инженерным компетенциям, в трех дополнительных номинациях состязались мастера народных промыслов. Окружные финалы состоялись во всех регионах УФО, их победителями стали 76 человек.
Участники профессионального конкурса из Тюменской области получили награды в номинациях «Лучший инженер-программист», «Лучший инженер-теплотехник», «Лучший мастер по художественной обработке кости», «Лучший обвальщик мяса», «Лучший лаборант химического анализа».
Губернатор Александр Моор поздравил победителей и призеров и подчеркнул, что профессионалы востребованы и нужны в любом деле. Потому что люди, которые умеют лучше других делать свою работу и любят ее, могут показывать выдающиеся результаты.
«Большим резервом для развития экономики наших регионов является повышение производительности труда. Неслучайно один из национальных проектов, инициированных президентом страны, нацелен на решение этой задачи. Повысить производительность можно не только за счет современного оборудования и научной организации труда, главное в этом процессе — человек, знания, навыки, компетенции специалистов. И на это направлен конкурс „Славим человека труда!“. Тюменская область активно принимает в нем участие. Наши представители показывают достойные результаты. Искренне поздравляю всех участников и победителей конкурса»,обратился к собравшимся Александр Моор.
Победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» субъектов Уральского федерального округа также поздравили лично губернаторы Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямала.