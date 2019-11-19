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Курганцы заработали полмиллиона на нелегальной торговле яблофонами

19 ноября 2019, 12:35
Фото: Наш город / 1Mi
Курганцы заработали полмиллиона на нелегальной торговле яблофонами
Трёх бывших курганцев, сейчас проживающих в Тюмени, обвинили в совершении мошеннических действий при продаже техники Apple.
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Тюмень

Трёх бывших курганцев, сейчас проживающих в Тюмени, обвинили в совершении мошеннических действий при продаже техники Apple. Злоумышленникам удалось заработать 500 тыс. рублей. Обвинение в мошенничестве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору, вынесено прокуратурой Кургана. Мошенникам грозит до 7 лет тюремного срока.

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В течении года в Кургане одна из преступниц работала кредитным специалистом в магазине по продаже электронной и бытовой техники. В дальнейшем, эта женщина, её сожитель и подруга сообщя, придумали мошенническую схему с кредитами. Схема была реализована с конца декабря 2018 по январь 2019 года.

Женщина оформляла заявку на кредит для приобретения товара из магазина, используя паспортные данные сторонних граждан, которые обращались в кредитные отделы по другим вопросам. Кредит оформлялся на смартфон Apple. В роли покупателей выступали подруга и сожитель женщины. Когда кредит был одобрен, мошенники забирали товар, неофициально его сбывали, а вырученную сумму делили между собой.

#Новости#Мошенники#Кредиты#Смартфоны#Курганская область#Мошенничество#УрФО#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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