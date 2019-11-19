Курганцы заработали полмиллиона на нелегальной торговле яблофонами

В течении года в Кургане одна из преступниц работала кредитным специалистом в магазине по продаже электронной и бытовой техники. В дальнейшем, эта женщина, её сожитель и подруга сообщя, придумали мошенническую схему с кредитами. Схема была реализована с конца декабря 2018 по январь 2019 года.