Курганцы заработали полмиллиона на нелегальной торговле яблофонами

Трёх бывших курганцев, сейчас проживающих в Тюмени, обвинили в совершении мошеннических действий при продаже техники Apple. Злоумышленникам удалось заработать 500 тыс. рублей. Обвинение в мошенничестве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору, вынесено прокуратурой Кургана. Мошенникам грозит до 7 лет тюремного срока.
В течении года в Кургане одна из преступниц работала кредитным специалистом в магазине по продаже электронной и бытовой техники. В дальнейшем, эта женщина, её сожитель и подруга сообщя, придумали мошенническую схему с кредитами. Схема была реализована с конца декабря 2018 по январь 2019 года.
Женщина оформляла заявку на кредит для приобретения товара из магазина, используя паспортные данные сторонних граждан, которые обращались в кредитные отделы по другим вопросам. Кредит оформлялся на смартфон Apple. В роли покупателей выступали подруга и сожитель женщины. Когда кредит был одобрен, мошенники забирали товар, неофициально его сбывали, а вырученную сумму делили между собой.