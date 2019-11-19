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Каждый год одно и то же — тюменский депутат недоволен состоянием сетей водоснабжения

19 ноября 2019, 10:33
Фото: Наш город / 1Mi
Очередной прорыв сетей водоснабжения
Депутат городской думы Мурат Тулебаев рассказал об аварии на Шишкова и состоянии сетей водоснабжения.
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Тюмень

Депутат городской думы Мурат Тулебаев рассказал об аварии на Шишкова и состоянии сетей водоснабжения.

Коммунальная авария на ул. Шишкова не удивила тюменцев. Жители города не нашли ничего удивительного в том, что в первые сильные морозы случился прорыв трубы.

Мы обратились к члену постоянной комиссии тюменской гордумы по благоустройству и городскому хозяйству Мурату Тулебаеву, чтобы узнать отношение депутатов к сибирской проблеме.

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Депутат рассказал, что труба на Шишкова лопнула из-за мороза. По словам Тулебаева, труба лопнула из-за образовавшейся наледи. Без воды остались несколько домов и школа. На данный момент, специалисты водоканала откачали воду и к вечеру постараются ликвидировать аварию.

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Депутат рассказал, что большая часть сетей водоснабжения в Тюмени находится в ветхом состоянии, поэтому их замену нужно проводить ударными темпами. Тулебаев выразил надежду на то это будет проходить более высокими темпами.

Каждый год одно и тоже. Не секрет же, что мы живем в Сибири

Замена сетей в текущем темпе может затянуться на 30-40 лет, поэтому депутат пообещал поднять на зимней сессии вопрос об увеличении объемов работ, в случае, если подобные аварии будут продолжаться.

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