Водоканал устанавливает причины возникновения нового провала в центре Тюмени

В Управе Калининского округа «Нашему городу» рассказали, что информацию об обвале получили сегодня утром. Повреждение дорожного полотна будут исправлены, как только будут установлены причины аварии. Сейчас на месте работают специалисты Тюмень-Водоканала, им предстоит выяснить причины произошедшего. Аварийный участок огорожен дорожными знаками.