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Водоканал устанавливает причины возникновения нового провала в центре Тюмени

18 ноября 2019, 11:05
Фото: Наш город / 1Mi
Водоканал устанавливает причины возникновения провала в центре Тюмени
Специалисты Водоканала устанавливают причины возникновения провала в центре Тюмени. Яму на ул Грибоедова Тюменцы обнаружили сегодня утром.
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Тюмень

Специалисты Водоканала устанавливают причины возникновения провала в центре Тюмени. Яму на улице Грибоедова Тюменцы обнаружили сегодня утром.

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В Управе Калининского округа «Нашему городу» рассказали, что информацию об обвале получили сегодня утром. Повреждение дорожного полотна будут исправлены, как только будут установлены причины аварии. Сейчас на месте работают специалисты Тюмень-Водоканала, им предстоит выяснить причины произошедшего. Аварийный участок огорожен дорожными знаками.

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В Водоканале не смогли оперативно прокомментировать происшествие.

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