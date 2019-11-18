В Тюмени пользуются спросом вторичные однушки

На вторичном рынке жилья Тюмени зафиксировано рекордное увеличение предложений по реализации однокомнатных квартир. Как отмечают специалисты, такая тенденция не могла не отразиться на динамике цен.
Количество предложений однокомнатных квартир на вторичном рынке с начала года выросло на 27%. Сейчас в Тюмени выставлено на продажу около 5 тыс. квартир. Стоимость выставленного на продажу жилья варьируется от 450 тыс. рублей (комната в коммунальной квартире) до 24 млн рублей (пентхаус с бассейном).
Как отмечает заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаил Хорьков, рост предложений на вторичном рынке в 2019 году наблюдается и в других городах России. Часть покупателей, рассчитывая на снижение ставок по ипотеке, заняли выжидательную позицию. Поэтому активность покупателей в 2019 году оказалась ниже, чем в 2018.
«Но ожидая более дешевых предложений по кредитам, покупатели должны помнить, что наличие оптимального выбора гораздо важнее экономии в 100-200 тыс. рублей на процентах. Снижение ипотечной ставки всегда можно покрыть за счет рефинансирования, а цена покупки и оптимальный выбор - это вопрос конкретного момента. Таким образом текущая рыночная ситуация позволяет выбрать лучший вариант и получить скидку в процессе торга», - продолжает эксперт.
На фоне перенасыщения вторичного рынка жилья те, кто продают жильё, готовы к торгу. Конечная цена для покупателя в итоге может оказаться на 50 или 150 тыс. рублей ниже стартовой.