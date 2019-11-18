В Тюмени пользуются спросом вторичные однушки

Как отмечает заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаил Хорьков, рост предложений на вторичном рынке в 2019 году наблюдается и в других городах России. Часть покупателей, рассчитывая на снижение ставок по ипотеке, заняли выжидательную позицию. Поэтому активность покупателей в 2019 году оказалась ниже, чем в 2018.