В Перевалово спасли птенца лебедя

Ранее помощь потребовалась взрослому лебедю, который травмировал крыло. Ему ее оказали, но лебеди все равно не улетели с замерзающего карьера. Как оказалось, семья лебедей не желала покидать водоем из-за птенца лебедя, которому также требовалась помощь.
По словам заместителя руководителя пресс-службы областного МЧС Александра Зубарева, помощь оказали и птенцу. Сейчас он со своей семьей в тепле, обеспечен питанием и дожидается весны.
Птенца лебедя спасли Сергей и Лариса Левченко, неравнодушные местные жители присоединились к спасательной операции. Птицу передали специалистам. В настоящее время они занимаются восстановлением птенца и членов его семьи.