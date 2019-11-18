В Перевалово спасли птенца лебедя

Ранее помощь потребовалась взрослому лебедю, который травмировал крыло. Ему ее оказали, но лебеди все равно не улетели с замерзающего карьера. Как оказалось, семья лебедей не желала покидать водоем из-за птенца лебедя, которому также требовалась помощь.