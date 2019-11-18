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В Перевалово спасли птенца лебедя

18 ноября 2019, 03:50
Фото: МЧС по Тюменской области
В Перевалово спасли птенца лебедя
В Тюменском районе в селе Перевалово спасли последнего лебедя, которому требовалась помощь.
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Тюмень
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Ранее помощь потребовалась взрослому лебедю, который травмировал крыло. Ему ее оказали, но лебеди все равно не улетели с замерзающего карьера. Как оказалось, семья лебедей не желала покидать водоем из-за птенца лебедя, которому также требовалась помощь.

По словам заместителя руководителя пресс-службы областного МЧС Александра Зубарева, помощь оказали и птенцу. Сейчас он со своей семьей в тепле, обеспечен питанием и дожидается весны.

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Птенца лебедя спасли Сергей и Лариса Левченко, неравнодушные местные жители присоединились к спасательной операции. Птицу передали специалистам. В настоящее время они занимаются восстановлением птенца и членов его семьи.

#Новости#Перевалово#Птицы#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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