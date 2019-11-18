nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 1,18 млн рублей обойдутся бюджету 14 систем видеонаблюдения для автомобилей

18 ноября 2019, 06:13
Фото: Наш город / 1Mi
Департамент информатизации закупил ведеорегистраторы за 84 тыс штука
Департамент информатизации Тюменской области потратит 1,18 млн рублей из областного бюджета на закупку систем видеонаблюдения для автомобилей. Стоимость одного устройства превышает 84 тыс. рублей.

Департамент информатизации Тюменской области потратит 1,18 млн рублей на закупку комплексных систем видеонаблюдения для автомобилей.

Согласно документам закупки, комплекс видеонаблюдения включает в себя две простые видеокамеры, одну антивандальную, жесткий диск с объемом памяти не менее 1000 Гб, SD-карту памяти на 32 Гб и монитор на 7 дюймов.

Передвижные камеры будут устанавливать на дорогах по новой методике в следующем году
Узнать подробнее

Стоимость одной системы превысит 84 тыс рублей. Контракт по максимальной цене выиграла Московская фирма «Байтэрг» — единственный участник конкурса.

Компания занимается производством и установкой систем видеонаблюдения, в том числе камер фиксации нарушений ПДД.

Материалы по теме
Закупка городских автобусов в Тюмени готовилась под конкретного поставщикаТюменская область потратила 24,5 млн рублей на довыборы с рекордно низкой явкойТюменцы раскритиковали закупку иномарок для ГИБДД региона
#Новости#Департамент информатизации#Закупки#Видеонаблюдение#Госзакупки#Тюмень#Никита Кифорук#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25