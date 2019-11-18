В 1,18 млн рублей обойдутся бюджету 14 систем видеонаблюдения для автомобилей

Департамент информатизации Тюменской области потратит 1,18 млн рублей на закупку комплексных систем видеонаблюдения для автомобилей.
Согласно документам закупки, комплекс видеонаблюдения включает в себя две простые видеокамеры, одну антивандальную, жесткий диск с объемом памяти не менее 1000 Гб, SD-карту памяти на 32 Гб и монитор на 7 дюймов.
Стоимость одной системы превысит 84 тыс рублей. Контракт по максимальной цене выиграла Московская фирма «Байтэрг» — единственный участник конкурса.
Компания занимается производством и установкой систем видеонаблюдения, в том числе камер фиксации нарушений ПДД.