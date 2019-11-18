To be continued: В Тобольске продолжат обновление контейнерного парка

Региональный оператор направил в Тобольск 165 новых баков для сбора твёрдых коммунальных отходов. В первую очередь эти контейнеры установят около тех домов, где жильцы отказались от пользования мусоропроводами в подъездах. ТКО из этих баков, как и во всём Тобольске, будут вывозить ежедневно.
Как отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко, с начала 2019 года для нужд города региональный оператор закупил больше 600 новых емкостей.
Жители Тобольска приняли решение о выносе мусора в баки, потому что мусоропровод в подъезде является источником неприятного запаха, способствует появлению насекомых и грызунов.
Обновление контейнерного парка Тобольска продолжится.