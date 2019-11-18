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To be continued: В Тобольске продолжат обновление контейнерного парка

18 ноября 2019, 08:16
Фото: Наш город / 1Mi
To be continued: В Тобольске продолжат обновление контейнерного парка
В Тобольск направили165 единиц новых баков для сбора твёрдых коммунальных отходов.

Региональный оператор направил в Тобольск 165 новых баков для сбора твёрдых коммунальных отходов. В первую очередь эти контейнеры установят около тех домов, где жильцы отказались от пользования мусоропроводами в подъездах. ТКО из этих баков, как и во всём Тобольске, будут вывозить ежедневно.

Как отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко, с начала 2019 года для нужд города региональный оператор закупил больше 600 новых емкостей.

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Жители Тобольска приняли решение о выносе мусора в баки, потому что мусоропровод в подъезде является источником неприятного запаха, способствует появлению насекомых и грызунов.

Обновление контейнерного парка Тобольска продолжится.

#Новости#ООО "ТЭО"#Вывоз ТКО#Мусор#Тюменская область#Мусоропровод#Тобольск#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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