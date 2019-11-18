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Теплые вещи для бездомных в Тюмени свяжут волонтеры

18 ноября 2019, 04:13
Фото: Лига добровольцев ТюмГУ
Теплые вещи для бездомных в Тюмени свяжут волонтеры
В Тюмени стартовала благотворительная акция «Теплый ноябрь». Ее авторы - Лига добровольцев ТюмГУ планирует завершить ее до 27 ноября.
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Тюмень

В рамках акции волонтеры свяжут теплые вещи и передадут их в лицензированное медицинское учреждение «Богодельня», которое снабдит теплой одеждой бездомных.

Тюменцев призывают помочь бездомным продуктами и моющими средствами
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По словам инициаторов акции, вещи было решено не купить в магазине, а связать собственноручно, так как такая одежда будет греть не только тело, но и душу людей, которым необходима посторонняя помощь.

В качестве добровольцев, которые будут вязать вещи, выступят серебряные волонтеры. Они уже приступили к работе. Всего планируют связать более 20 теплых вещей. Вручать их будут волонтеры из инклюзивного театра «Театра - мы все», которые, помимо этого, выступят для бездомных с концертом.

#Новости#Волонтеры#Тюменская область#Бездомные#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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