Теплые вещи для бездомных в Тюмени свяжут волонтеры

В рамках акции волонтеры свяжут теплые вещи и передадут их в лицензированное медицинское учреждение «Богодельня», которое снабдит теплой одеждой бездомных.
По словам инициаторов акции, вещи было решено не купить в магазине, а связать собственноручно, так как такая одежда будет греть не только тело, но и душу людей, которым необходима посторонняя помощь.
В качестве добровольцев, которые будут вязать вещи, выступят серебряные волонтеры. Они уже приступили к работе. Всего планируют связать более 20 теплых вещей. Вручать их будут волонтеры из инклюзивного театра «Театра - мы все», которые, помимо этого, выступят для бездомных с концертом.