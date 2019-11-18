Теплые вещи для бездомных в Тюмени свяжут волонтеры

В качестве добровольцев, которые будут вязать вещи, выступят серебряные волонтеры. Они уже приступили к работе. Всего планируют связать более 20 теплых вещей. Вручать их будут волонтеры из инклюзивного театра «Театра - мы все», которые, помимо этого, выступят для бездомных с концертом.