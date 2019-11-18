СУЭНКО шестой год подряд выступает партнером регионального чемпионата WorldSkills

«В этом году наш чемпионат прирастает новым количеством компетенций. У нас активно развивается юниорская линейка, рассматриваются 13 компетенций, в том числе и для юниоров. Это школьники до 16 лет. Чемпионат будет проходить в двух городах Тобольске и Тюмени. В Тобольске будет проводиться конкурс профессионального мастерства по семи компетенциям. Из них две новые – звукорежиссура и косторезное дело. По количеству участников планируется, что их станет около трехсот человек. Экспертов, которые будут осуществлять судейство - 400», - рассказала Надежда Мазуркевич.