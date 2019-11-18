СУЭНКО шестой год подряд выступает партнером регионального чемпионата WorldSkills

В ней приняли участия представители регионального координационного центра мероприятия, правительства Тюменской области, партнеров чемпионата АО «СУЭНКО» и ГК «Автоград».
Первой взяла слово директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич.
«В этом году наш чемпионат прирастает новым количеством компетенций. У нас активно развивается юниорская линейка, рассматриваются 13 компетенций, в том числе и для юниоров. Это школьники до 16 лет. Чемпионат будет проходить в двух городах Тобольске и Тюмени. В Тобольске будет проводиться конкурс профессионального мастерства по семи компетенциям. Из них две новые – звукорежиссура и косторезное дело. По количеству участников планируется, что их станет около трехсот человек. Экспертов, которые будут осуществлять судейство - 400», - рассказала Надежда Мазуркевич.
Партнер чемпионата WorldSkills Russia компания СУЭНКО на протяжении шести лет поддерживает мероприятие. Об этом рассказал ее директор Данил Анучин.
«Компания СУЭНКО шестой год подряд является партнером регионального чемпионата, а наши сотрудники выступают экспертами. Занимаемся этой работой мы не для пиара, а преследуем интересы компании, которая заключается в подготовке кадров. Это важнейшая часть нашей работы. Все больше задач перед компанией, все больше потребность в кадрах. Главное, что задачи компании и региона совпадают», - поделился своим мнением Данил Анучин.
По словам директора АО «СУЭНКО», компания приросла еще одним ценным сотрудником. В сентябре этого года на работу в компанию приняли серебряного призера WorldSkills Russia Казань Дмитрия Костина. Сейчас он трудится в Западных электрических сетях Курганской области, в службе релейной защиты и получил 3 группу электрической безопасности.
Ирина Микрюкова руководитель Регионального координационного центра WorldSkills Russia в Тюменской области рассказала об особенностях предстоящего чемпионата.
По ее словам, экономика Тюменской области развивается, появляются новые, интересные предприятия-партнеры и рождаются новые компетенции.
«Когда наши партнеры из Якутии вызвали на свой национальный чемпионат по косторезному делу, то предложили нам конкуренцию. Мы согласились, потому что в Тюмени развивается это дело, развивается туризм», - уточнила Ирина Микрюкова.
Эту тему продолжил Руслан Гуляев, начальник управления профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области.
Он пояснил, в чем значение чемпионата для нашего региона.
«Значение его заключается не только в рамках соревнования, в котором участвует около полутысячи человек. Сам WorldSkills является частью образовательного процесса, поскольку государственная итоговая аттестация по новому стандарту проходит по стандарту WorldSkills», - сказал Руслан Гуляев.
Представитель департамента образования также добавил: значимость этого мероприятия заключается в том, что на базе компетенций WorldSkills предлагается учиться и взрослым и детям учиться и получать новые компетенции по самым современным мировым стандартам.