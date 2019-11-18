nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Радио России» начнет вещание в FM-диапазоне на территории всей Тюменской области

18 ноября 2019, 09:23
Фото: Наш город / 1Mi
«Радио России» начнет вещание в FM-диапазоне на территории области
«Радио России» начнет вещание в FM-диапазоне на территории Тюменской области. Решение о переходе на более популярную у радиолюбителей частоту было принято ФГУП «ВГТРК»
Сюжет
Тюмень

В рамках модернизации сетей радиовещания Урало-Сибирский региональный центр РТРС приступил к переводу вещания программ «Радио России» с УКВ на более популярный FM-диапазон. Решение о переводе было принято вещателем — ФГУП «ВГТРК». Это стало началом масштабного проекта по переводу региональной сети вещания «Радио России» на FM частоту.

В селе Исетское был запущен передатчик мощностью 100 Вт, трансляция в FM-диапазоне началась 1 ноября 2019 года трансляция радиостанции «Радио России» на частоте 100,8 МГц.

Современное оборудование для обеспечения качественного радиовещания будет установлено в 15 населенных пунктах юга Тюменской области: в Заводоуковске, Тобольске, Абатском, Армизонском, Аромашево, Бердюжье, Большом Сорокино, Викулово, Гагарино, Казанском, Масали, Сладково, Шабаново, Юргинском и Ярково.

Передатчики мощностью от 100 до 1000 Вт обеспечат покрытие сигнала радиостанции «Радио России» на территории большинства районных центров, а также близлежащих к ним населенных пунктов.

Программы «Радио России» с включением региональных врезок ГТРК «Регион-Тюмень» станут доступны для слушателей не только с радиоприемников, но и с любых мобильных устройств, способных принимать радиосигнал.

Трансляция «Радио России» в УКВ-диапазоне будет прекращена.

В Тюмени программы радиостанции «Радио России» уже транслируются в FM-диапазоне на частоте 90,8 МГц.

Материалы по теме
В ноябре Тюмень станет цифровой столицей регионаЮных тюменцев ждут цифровые урокиВ Тюмени готовятся к переходу регионального телеканала на цифровое вещание
#Новости#Исетский район#Радиостанции#Россия#Тюмень#Радио#Никита Кифорук#Технологии
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25