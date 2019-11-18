«Радио России» начнет вещание в FM-диапазоне на территории всей Тюменской области

В рамках модернизации сетей радиовещания Урало-Сибирский региональный центр РТРС приступил к переводу вещания программ «Радио России» с УКВ на более популярный FM-диапазон. Решение о переводе было принято вещателем — ФГУП «ВГТРК». Это стало началом масштабного проекта по переводу региональной сети вещания «Радио России» на FM частоту.
В селе Исетское был запущен передатчик мощностью 100 Вт, трансляция в FM-диапазоне началась 1 ноября 2019 года трансляция радиостанции «Радио России» на частоте 100,8 МГц.
Современное оборудование для обеспечения качественного радиовещания будет установлено в 15 населенных пунктах юга Тюменской области: в Заводоуковске, Тобольске, Абатском, Армизонском, Аромашево, Бердюжье, Большом Сорокино, Викулово, Гагарино, Казанском, Масали, Сладково, Шабаново, Юргинском и Ярково.
Передатчики мощностью от 100 до 1000 Вт обеспечат покрытие сигнала радиостанции «Радио России» на территории большинства районных центров, а также близлежащих к ним населенных пунктов.
Программы «Радио России» с включением региональных врезок ГТРК «Регион-Тюмень» станут доступны для слушателей не только с радиоприемников, но и с любых мобильных устройств, способных принимать радиосигнал.
Трансляция «Радио России» в УКВ-диапазоне будет прекращена.
В Тюмени программы радиостанции «Радио России» уже транслируются в FM-диапазоне на частоте 90,8 МГц.