«Радио России» начнет вещание в FM-диапазоне на территории всей Тюменской области

В рамках модернизации сетей радиовещания Урало-Сибирский региональный центр РТРС приступил к переводу вещания программ «Радио России» с УКВ на более популярный FM-диапазон. Решение о переводе было принято вещателем — ФГУП «ВГТРК». Это стало началом масштабного проекта по переводу региональной сети вещания «Радио России» на FM частоту.