Программа роста «Норникеля»: чистый воздух и увеличение капитализации

Также «Норникель» представил свою новую экологическую стратегию. В документе есть пункт о снижении на 90% вредных выбросов на промышленных площадках Норильска. Экологичность растет и в дочерней структуре корпорации - Кольской ГМК. Ее руководство рассказало, что объемы загрязнения окружающей среды горно-металлургической компанией снизятся в семь раз. Этому способствует закрытие плавильного цеха в поселке Никель и медного цеха в Мончегорске.