Программа роста «Норникеля»: чистый воздух и увеличение капитализации

Инвесторы верят в повышение конкурентоспособности и стоимости компании. Экологичность производственных мощностей «Норникеля» вырастет.
Добыча руды в Норильском промышленном районе увеличится, предположительно, в 2,5 раза. Производство металлов вырастет не менее чем на 30%. Руководство «Норникеля» обещало после расширения своих мощностей увеличить суммы отчислений в региональные бюджеты.
Уже сейчас «Норникель» называют основным налогоплательщиком и инвестором в регионах его присутствия. В минувшем месяце компания подписала соглашение с властями Мурманской области. «Норникель» направит сюда свыше двух миллиардов долларов. Деньги используют для развития внутреннего туризма и увеличение качества жизни в регионе, пишут «Новые известия».
Также «Норникель» представил свою новую экологическую стратегию. В документе есть пункт о снижении на 90% вредных выбросов на промышленных площадках Норильска. Экологичность растет и в дочерней структуре корпорации - Кольской ГМК. Ее руководство рассказало, что объемы загрязнения окружающей среды горно-металлургической компанией снизятся в семь раз. Этому способствует закрытие плавильного цеха в поселке Никель и медного цеха в Мончегорске.
В «Норникеле» подчеркнули, что принятое решение уже включено в новую экологическую стратегию. По словам специалистов, закрытие цехов позволит качественно повысить экологическую ситуацию в регионе. Персонал цехов сможет использовать новые возможности. Сотрудникам предложат пройти переобучение за счет корпорации. Людей просто переведут на другие производственные площадки «Норникеля». Каждый сотрудник получит денежную компенсацию.
Программу роста «Норникеля» положительно оценили крупнейшие зарубежные инвесторы. Бизнесмены говорят, что вложения в экологию, сырьевую базу и производство товарных металлов, это хороший метод поднять цену самого предприятия. У «Норникеля» есть шанс стать лидером по данному показателю в Российской Федерации. Главные конкуренты корпорации окажутся позади.