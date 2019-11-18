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Отец ребенка без Манту отозвал из ответчиков прокуратуру

18 ноября 2019, 04:27
Фото: 1Mi
Отец ребенка без Манту отозвал из ответчиков прокуратуру
Стали известны новые подробности истории с шестилетним ребенком, которого не пускают в детсад из-за отсутствия пробы Манту.
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Тюмень

Отец мальчика Александр Лобов рассказал, что он отозвал прокуратуру из ответчиков и будет судиться только с детсадом № 158. Мужчина считает, что надзорное ведомство должно осуществлять контроль за соблюдением Конституции страны. Он также надеется, что прокуратура встанет на суде на его сторону.

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Ранее прокуратура Ленинского административного округа города Тюмени вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона в адрес заведующей детского сада Татьяне Константиновой. При этом в надзорном ведомстве пояснили, что ребенок все равно пока не может ходить в детский сад, тем более, что его родители не только не предоставили образовательному учреждению пробы Манту, но и справку от фтизиатра, сообщает 72.ru.

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