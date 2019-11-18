Отец ребенка без Манту отозвал из ответчиков прокуратуру

Отец мальчика Александр Лобов рассказал, что он отозвал прокуратуру из ответчиков и будет судиться только с детсадом № 158. Мужчина считает, что надзорное ведомство должно осуществлять контроль за соблюдением Конституции страны. Он также надеется, что прокуратура встанет на суде на его сторону.
Ранее прокуратура Ленинского административного округа города Тюмени вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона в адрес заведующей детского сада Татьяне Константиновой. При этом в надзорном ведомстве пояснили, что ребенок все равно пока не может ходить в детский сад, тем более, что его родители не только не предоставили образовательному учреждению пробы Манту, но и справку от фтизиатра, сообщает 72.ru.