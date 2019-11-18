Отец ребенка без Манту отозвал из ответчиков прокуратуру

Ранее прокуратура Ленинского административного округа города Тюмени вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона в адрес заведующей детского сада Татьяне Константиновой. При этом в надзорном ведомстве пояснили, что ребенок все равно пока не может ходить в детский сад, тем более, что его родители не только не предоставили образовательному учреждению пробы Манту, но и справку от фтизиатра, сообщает 72.ru.