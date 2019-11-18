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Новый заместитель губернатора Тюменской области будет развивать туризм

18 ноября 2019, 15:00
Фото: Правительство Тюменской области
В правительстве Тюменской области новое назначение. Андрей Пантелеев получил дожность замгубернатора региона.
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Тюмень

Распоряжение подписано 18 ноября. Сообщается, что Андрей Пантелеев будет координировать деятельность департамента потребительского рынка и туризма, а также регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В настоящий момент Пантелеев является самым молодым замом Александра Моора. Он начал работать в региональном правительстве с 2010 года. Андрей Пантелеев женат, воспитывает троих детей. В 2018 году он отчитался о доходах в 3,4 млн рублей. В его собственности половина квартиры в 153 кв. м. и земельный участок.

Должность замгубернатора Тюменской области получили 11 человек.

#Новости#Политика#Тюмень#Александр Мязин
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