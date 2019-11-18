Новый заместитель губернатора Тюменской области будет развивать туризм

В настоящий момент Пантелеев является самым молодым замом Александра Моора. Он начал работать в региональном правительстве с 2010 года. Андрей Пантелеев женат, воспитывает троих детей. В 2018 году он отчитался о доходах в 3,4 млн рублей. В его собственности половина квартиры в 153 кв. м. и земельный участок.