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Недолив бензина на АЗС выше нормы почти в три раза

18 ноября 2019, 12:35
Фото: 1Mi
Минпромторг отмечает, что недолив бензина на АЗС в России превышает норму почти в 3 раза.
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Тюмень

В ходе проверочных мероприятий в текущем году недолив составил от 50 до 90 мл на 10 литров горючего. При этом норма составляет 25 мл. Специалисты заявляют, что бензин недоливают две трети заправок. Данная проблема является систематическим явлением. В сентябре около 9% бензина не соответствовало необходимым нормам.

Росстандарт уже разрабатывает законопроект, повышающий штрафы для АЗС за подобное нарушение. Предполагается, что АЗС могут платить до 1% от годовой выручки за прошлый год при обнаружении недолива топлива. Данная мера позволит стимулировать заправки и проверять работу своего оборудования.

#Новости#Бензин#Цены на бензин#АЗС#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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