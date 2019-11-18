Недолив бензина на АЗС выше нормы почти в три раза

В ходе проверочных мероприятий в текущем году недолив составил от 50 до 90 мл на 10 литров горючего. При этом норма составляет 25 мл. Специалисты заявляют, что бензин недоливают две трети заправок. Данная проблема является систематическим явлением. В сентябре около 9% бензина не соответствовало необходимым нормам.