На трассе Тюмень – Омск в ДТП с грузовиком пострадали два человека

В ГИБДД отмечают, что 17 ноября в Тюкалинском районе 35-летний водитель, находившийся за рулем отечественного автомобиля, был пьян. На 486 км автодороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes. В результате ДТП пострадали водитель «Лады» и 24-летний пассажир. Их госпитализировали в ближайшую больницу.