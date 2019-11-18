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На трассе Тюмень – Омск в ДТП с грузовиком пострадали два человека

18 ноября 2019, 11:17
Фото: ГИБДД Омской области
На трассе Тюмень – Омск произошло ДТП с автомобилями «Лада» и Mercedes.

В ГИБДД отмечают, что 17 ноября в Тюкалинском районе 35-летний водитель, находившийся за рулем отечественного автомобиля, был пьян. На 486 км автодороги он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes. В результате ДТП пострадали водитель «Лады» и 24-летний пассажир. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

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На данный момент инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Тюмени 18 ноября столкнулись два грузовика. В аварии пострадал один из водителей, он получил травму живота. На месте инцидента возникла серьёзная пробка.

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