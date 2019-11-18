На Тобольском тракте произошло ДТП с пятью пострадавшими

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что водитель автомобиля Fiat Albea выехал на встречную полосу, чтобы обогнать машину, которая ехала спереди. В этот момент его лобовое стекло забрызгало грязью, пока водитель тянулся, чтобы включить дворники, его машина лоб в лоб столкнулась с Renault Duster.
В аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек: водитель Fiat Albea и две его пассажирки, а также водитель и пассажирка Renault Duster. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.