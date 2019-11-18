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На Тобольском тракте произошло ДТП с пятью пострадавшими

18 ноября 2019, 03:15
Фото: 1Mi
На Тобольском тракте произошло ДТП с пятью пострадавшими
На 46-м километре Тобольского тракта лоб в лоб столкнулись два автомобиля: Fiat Albea и Renault Duster. В ДТП пострадали пять человек.
Сюжет
Тюмень

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что водитель автомобиля Fiat Albea выехал на встречную полосу, чтобы обогнать машину, которая ехала спереди. В этот момент его лобовое стекло забрызгало грязью, пока водитель тянулся, чтобы включить дворники, его машина лоб в лоб столкнулась с Renault Duster.

В аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек: водитель Fiat Albea и две его пассажирки, а также водитель и пассажирка Renault Duster. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

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