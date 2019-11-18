GEOsport опережает события по-черному

Однако в число тех, кто предлагает присмотреться к суперценам на неделю раньше, вошли тюменские фитнес-клубы GEOsport. Рассказываем, почему их предложение в честь «черной пятницы» – то, на что стоит обратить внимание.
«GEOsport – это территория достижения целей» – говорится на официальном сайте фитнес-клубов. В Тюмени их два – один удобно расположен в центре города, на улице Севастопольской, и особенно привлекает клиентов наличием 20-метрового бассейна, а второй находится в заречной части города – на улице Эрвье.
Оба клуба отличаются современным оснащением и комфортными условиями: в просторных тренажерных залах всегда свежий воздух благодаря профессиональной системе очистки, а большой парк тренажеров обеспечивает отсутствие очередей в часы пик. Кроме того, в залах GEOsport есть выделенные зоны для занятий кроссфитом и TRX, так что скучными ваши тренировки точно не будут.
Те, кто индивидуальному тренингу предпочитают групповой, высоко оценят широкое расписание групповых тренировок как для взрослых, так и для детей, а в особенности то, что их можно посещать без предварительной записи. Сегодня душа требует энергичных танцев, а завтра внезапно потянуло на йогу? Не проблема: приходите и занимайтесь, чем хочется сегодня.
Бассейн на Севастопольской – одна из любимых зон клуба как у взрослых, так и у детей. Первые с удовольствием плавают в нем после тренировок, вторые с малых лет учатся уверенно держаться на воде, а потом дорастают до настоящих соревнований и медалей благодаря профессиональным тренерам.
Благодаря грядущей «черной пятнице» тренировки в фитнес-клубе на Севастопольской с таким широким функционалом будут доступны абсолютно каждому: месяц занятий без каких-либо ограничений обойдется всего в 2 450 рублей в месяц. Главное – успеть забронировать эту цену. Старт бронирования объявлен на 22 ноября. Узнать все подробности можно на сайте GEOsport или по телефону: 538-125.