Тюменское предприятие поставляет в Германию белковый корм для животных

Поясним, гаммарус - рачок-бокоплав используется в сушеном виде для прикорма различных представителей животного мира: от птиц и насекомых до моллюсков, рептилий и аквариумных рыб. Качество сырья не уступает лучшим белковым кормам промышленного производства.