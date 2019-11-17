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Тюменское предприятие поставляет в Германию белковый корм для животных

17 ноября 2019, 10:34
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменское предприятие поставляет в Германию белковый корм для животных
Из Тюменской области в Германию экспортировали 23 тонны гаммаруса.
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Тюмень

Как сообщают в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, предприятие «Дженерал Трейд Нет» отправило в Германию 23 тонны гаммаруса.

В Тюменской области существует три организации, которые обладают правом экспорта товаров на территорию Евросоюза. «Дженерал Трейд Нет» является одним из таких предприятий.

Годовой объем экспорта товаров тюменских АПК-производителей составил 20 млн долларов
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Поясним, гаммарус - рачок-бокоплав используется в сушеном виде для прикорма различных представителей животного мира: от птиц и насекомых до моллюсков, рептилий и аквариумных рыб. Качество сырья не уступает лучшим белковым кормам промышленного производства.

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