Приток учёных в Тюменскую область планируют обеспечить с помощью грантов

Если говорить в целом об образовательной сфере, то в 2020 году изменения произойдут в некоторых школах города. По необходимости будут благоустраивать территории. Ранее пришкольную территорию облагораживали вместе с капремонтом всего здания школы, сейчас многие школы находятся в хорошем состоянии, а вот их дворы нужно привести в порядок. Школа №68 – первая школа, где будут проведены работы по облагораживанию территории.