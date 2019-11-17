Приток учёных в Тюменскую область планируют обеспечить с помощью грантов

В телепрограмме «Час с губернатором» на канале «Россия 24» глава Тюменской области рассказал о создании в Тюмени научно-образовательного центра. Выпуск программы состоялся 12 ноября.
Губернатор отметил, что в следующем году начнут реконструировать главный корпус Тюменского государственного университета, создадут общежития, студенческие кампусы на 10 тысяч обучающихся. «Это большой проект, который реализуют поэтапно», - подчеркнул Александр Моор.
Повышать научный потенциал региона будут с помощью предоставления учёным грантов в сумму 150 млн рублей. Грантовые средства помогут привлечь в Тюменскую область учёных из разных стран и регионов, сформировать научных лабораторий и команды, которые будут работать над поставленными задачами.
«Это будет пять грантов на пять лет», - сообщил губернатор.
Если говорить в целом об образовательной сфере, то в 2020 году изменения произойдут в некоторых школах города. По необходимости будут благоустраивать территории. Ранее пришкольную территорию облагораживали вместе с капремонтом всего здания школы, сейчас многие школы находятся в хорошем состоянии, а вот их дворы нужно привести в порядок. Школа №68 – первая школа, где будут проведены работы по облагораживанию территории.