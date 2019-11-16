nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Снег снова растает? В субботу ожидается до + 2 градусов

16 ноября 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени 16 ноября ожидается резкое потепление до + 2 градусов. Большая часть снега может растаять и превратиться в лёд.
Сюжет
Тюмень

Синоптики отмечают, что в субботу в областной столице усилится ветер до 8 метров в секунду и будет тепло. Осадков не ожидается.

В воскресенье температура воздуха понизится до 0 градусов. Относительная влажность составит 75%. Все выходные горожан ожидает пасмурная погода. С 19 ноября в Тюмени температура воздуха вновь снизится до – 23 градусов. Холод продлится до четверга.

В пятницу 15 ноября снегопад вызвал многочисленные пробки в Тюмени. Подобная ситуация возникает не первый раз за последний месяц.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25