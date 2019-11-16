Снег снова растает? В субботу ожидается до + 2 градусов

Синоптики отмечают, что в субботу в областной столице усилится ветер до 8 метров в секунду и будет тепло. Осадков не ожидается.
В воскресенье температура воздуха понизится до 0 градусов. Относительная влажность составит 75%. Все выходные горожан ожидает пасмурная погода. С 19 ноября в Тюмени температура воздуха вновь снизится до – 23 градусов. Холод продлится до четверга.
В пятницу 15 ноября снегопад вызвал многочисленные пробки в Тюмени. Подобная ситуация возникает не первый раз за последний месяц.