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Фото из Тюмени заплаканной актрисы Екатерины Климовой озадачило её поклонников

16 ноября 2019, 04:02
Фото: Instagram @klimovagram
Чекин в Тюмени актрисы Екатерины Климовой озадачил её поклонников
Актриса театра и кино Екатерина Климова приехала в Тюмень на гастроли. Своё фото Екатерина сняла в гримёрной после спектакля «Мастер и Маргарита».
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Тюмень

Накануне актриса театра и кино Екатерина Климова зачекинилась в Тюмени. Своё фото актриса выложила в инстаграм-аккаунте. Заплаканные глаза и испорченный макияж Климовой на фото озадачили её поклонников. Среди комментариев к посту был вопрос «плакала актриса или устала». На что Климова ответила, что «и то, и другое».

Оказалось, что это фото Екатерина сняла в гримёрной после спектакля «Мастер и Маргарита», который состоялся на днях в Тюмени. В спектакле актриса исполнила роль Маргариты. На фотографии она не успела стереть макияж с глаз, из-за чего кажется чрезвычайно расстроенной.

В своём посту Климова пишет: «Какая долгожданная встреча, СИБИРЬ. Неизменное море цветов. Буря оваций. СПАСИБО».

На фото актриса держит букет с сибирским акцентом. Компанию лилиям и розам составляют шишки.

#Новости#Гастроли#Артисты#Тюменская область#Спектакли#Актрисы#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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