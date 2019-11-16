Фото из Тюмени заплаканной актрисы Екатерины Климовой озадачило её поклонников

Оказалось, что это фото Екатерина сняла в гримёрной после спектакля «Мастер и Маргарита», который состоялся на днях в Тюмени. В спектакле актриса исполнила роль Маргариты. На фотографии она не успела стереть макияж с глаз, из-за чего кажется чрезвычайно расстроенной.