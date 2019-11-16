Фото из Тюмени заплаканной актрисы Екатерины Климовой озадачило её поклонников

Накануне актриса театра и кино Екатерина Климова зачекинилась в Тюмени. Своё фото актриса выложила в инстаграм-аккаунте. Заплаканные глаза и испорченный макияж Климовой на фото озадачили её поклонников. Среди комментариев к посту был вопрос «плакала актриса или устала». На что Климова ответила, что «и то, и другое».
Оказалось, что это фото Екатерина сняла в гримёрной после спектакля «Мастер и Маргарита», который состоялся на днях в Тюмени. В спектакле актриса исполнила роль Маргариты. На фотографии она не успела стереть макияж с глаз, из-за чего кажется чрезвычайно расстроенной.
В своём посту Климова пишет: «Какая долгожданная встреча, СИБИРЬ. Неизменное море цветов. Буря оваций. СПАСИБО».
На фото актриса держит букет с сибирским акцентом. Компанию лилиям и розам составляют шишки.