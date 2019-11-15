Глава Тюменской области Александр Моор встретился с профсоюзными лидерами.

По мнению Александра Моора, позитивные тенденции есть и в социально-трудовой сфере. К примеру, отмечается стабильность на рынке труда. С 1 января 2020 года при поддержке работодателей в регионе на 7,5% увеличится размер минимальной заработной платы. Со следующего года он составит 12200 рублей. Это цифра впервые превышает прожиточный минимум.