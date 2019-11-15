nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Тюменской области Александр Моор встретился с профсоюзными лидерами

15 ноября 2019, 13:02
Фото: Правительство Тюменской области
Глава Тюменской области Александр Моор встретился с профсоюзными лидерами.
Александр Моор встретился с профсоюзными лидерами.
Сюжет
Тюмень

Сегодня, 15 ноября, глава региона провел встречу с представителями профсоюзов. Он отметил положительную динамику в таких секторах региональной экономики, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, а также в розничной торговле и предоставлении услуг.

Губернатор Александр Моор вовлекает тюменцев в решение общегосударственных вопросов
Узнать подробнее

По мнению Александра Моора, позитивные тенденции есть и в социально-трудовой сфере. К примеру, отмечается стабильность на рынке труда. С 1 января 2020 года при поддержке работодателей в регионе на 7,5% увеличится размер минимальной заработной платы. Со следующего года он составит 12200 рублей. Это цифра впервые превышает прожиточный минимум.

На встрече было подписано соглашение между правительством Тюменской области, Союзом «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» и Союзом «Региональное объединение работодателей Тюменской области». Документ будет действовать до 2022 года. Предыдущее трехстороннее соглашение обеспечило рост всех показателей в регионе.

#Новости#Профсоюзы#Экономика#Общество#Власть#Политика#Тюмень#Виктория Ахремчук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25