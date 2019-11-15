Глава Тюменской области Александр Моор встретился с профсоюзными лидерами.

Сегодня, 15 ноября, глава региона провел встречу с представителями профсоюзов. Он отметил положительную динамику в таких секторах региональной экономики, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, а также в розничной торговле и предоставлении услуг.
По мнению Александра Моора, позитивные тенденции есть и в социально-трудовой сфере. К примеру, отмечается стабильность на рынке труда. С 1 января 2020 года при поддержке работодателей в регионе на 7,5% увеличится размер минимальной заработной платы. Со следующего года он составит 12200 рублей. Это цифра впервые превышает прожиточный минимум.
На встрече было подписано соглашение между правительством Тюменской области, Союзом «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» и Союзом «Региональное объединение работодателей Тюменской области». Документ будет действовать до 2022 года. Предыдущее трехстороннее соглашение обеспечило рост всех показателей в регионе.