Траты жителей УрФО снизились сразу на 4%, а на Дальнем Востоке увеличились на 21%

Posted 14 ноября 2019, 13:24
Published 14 ноября 2019, 13:24
Modified 30 ноября, 16:43
Updated 30 ноября, 16:43
В УрФО расходы граждан напротив, сократились на 4%. На Дальнем Востоке местные жители увеличили траты сразу на 21%, сообщают Новые известия.
В России продолжают снижаться объемы покупок новых автомобилей. С начала года авторынок сократился на 2%. Эксперты отмечают, что на этом фоне растет экспорт машин и спецтехники. За первые 6 месяцев 2019 года предприятия повысили данный показатель сразу на 30%.