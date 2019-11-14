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Posted 14 ноября 2019, 13:24

Published 14 ноября 2019, 13:24

Modified 30 ноября, 16:43

Updated 30 ноября, 16:43

Траты жителей УрФО снизились сразу на 4%, а на Дальнем Востоке увеличились на 21%

14 ноября 2019, 13:24
Эксперты «Ромир» сообщили о росте потребительских трат жителей России в октябре на 4%. Всплеск экономической активности отмечается ДФО и Северном федеральном округе.

В УрФО расходы граждан напротив, сократились на 4%. На Дальнем Востоке местные жители увеличили траты сразу на 21%, сообщают Новые известия.

В России продолжают снижаться объемы покупок новых автомобилей. С начала года авторынок сократился на 2%. Эксперты отмечают, что на этом фоне растет экспорт машин и спецтехники. За первые 6 месяцев 2019 года предприятия повысили данный показатель сразу на 30%.

#Экономика#Новости#Россия
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