Траты жителей УрФО снизились сразу на 4%, а на Дальнем Востоке увеличились на 21%

В России продолжают снижаться объемы покупок новых автомобилей. С начала года авторынок сократился на 2%. Эксперты отмечают, что на этом фоне растет экспорт машин и спецтехники. За первые 6 месяцев 2019 года предприятия повысили данный показатель сразу на 30%.