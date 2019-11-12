Тюменская молодежь может получить гранты на развитие своих социальных проектов

Всего заявлено на участие 8 проектов: 4 из них — онлайн-события, остальные 4 пройдут на улицах Тюмени. Их авторы смогут получить финансовую поддержку в размере 25 000 рублей. На очной защите эксперты познакомятся с идеями участников и дадут обратную связь по проектам: советы и рекомендации по реализации.