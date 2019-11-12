Тюменская молодежь может получить гранты на развитие своих социальных проектов

Всего заявлено на участие 8 проектов: 4 из них — онлайн-события, остальные 4 пройдут на улицах Тюмени. Их авторы смогут получить финансовую поддержку в размере 25 000 рублей. На очной защите эксперты познакомятся с идеями участников и дадут обратную связь по проектам: советы и рекомендации по реализации.
Жители города смогут посмотреть уличный перформанс, который поднимает проблему одиночества, социальный ролик о восприятии современного искусства и принять участие в эковечеринке об осознанном потреблении.
Все участники, допущенные к защите своих проектов прошли обучение в "Модульной школе". 10 ноября завершилась образовательная программа, во время которой 80 слушателей прокачали свои навыки и научились архитектуре, инжинирингу, администрированию и основам медиапродвижения проектов под руководством опытных экспертов и кураторов.
Для справки: «ПроПроекты: модульная школа» — образовательный проект по социальному проектированию, который представляет собой комплексную систему по созданию проектов и их продвижению.