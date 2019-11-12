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Тюменская молодежь может получить гранты на развитие своих социальных проектов

12 ноября 2019, 05:34
Фото: Правительство Тюменской области
13 ноября в 18:30 в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1) пройдет защита проектов-участников «Модульной школы». Юные тюменцы представят экспертному совету идеи своих социально значимых инициатив.
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Тюмень

Всего заявлено на участие 8 проектов: 4 из них — онлайн-события, остальные 4 пройдут на улицах Тюмени. Их авторы смогут получить финансовую поддержку в размере 25 000 рублей. На очной защите эксперты познакомятся с идеями участников и дадут обратную связь по проектам: советы и рекомендации по реализации.

Жители города смогут посмотреть уличный перформанс, который поднимает проблему одиночества, социальный ролик о восприятии современного искусства и принять участие в эковечеринке об осознанном потреблении.

Все участники, допущенные к защите своих проектов прошли обучение в "Модульной школе". 10 ноября завершилась образовательная программа, во время которой 80 слушателей прокачали свои навыки и научились архитектуре, инжинирингу, администрированию и основам медиапродвижения проектов под руководством опытных экспертов и кураторов.

Для справки: «ПроПроекты: модульная школа» — образовательный проект по социальному проектированию, который представляет собой комплексную систему по созданию проектов и их продвижению.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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