В Тюмени прошел форум «Синергия Сибири»

На открытии мероприятия заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских в приветственном слове отметила, что «Синергия Сибири» — форум, на котором общественники могут сделать заявку власти.
«Этот институт реально востребован, но при этом мы понимаем, что без развития, совершенствования, становления будет сложно. Альянс власти, бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций работает постоянно: у нас очень много организаций, работающих под патронажем определенных департаментов. Форум позволяет в выставочном варианте показать этапы становления. Такие площадки нужны, чтобы друг у друга поучиться, посмотреть, чего не хватает, сделать заявку власти: чему надо поучить, в чем необходима помощь», считает замглавы региона.
Форум организовали в формате взаимосвязанных друг с другом блоков. На конкурсе-выставке социальных проектов «Как нам обустроить Сибирь: социальное партнерство» авторы презентовали социально значимые инициативы. Лучшие проекты голосованием определят сами участники форума. Авторы лучших инициатив получат призы: трем победителям вручат по 50 тыс. рублей, еще 10 — по 30 тыс. рублей.
Предусмотрена тематическая культурная и просветительская программа для гостей и участников форума. Она включает в себя серию тематических фотовыставок, отражающих разнообразие и значимость социальной и гражданской активности, а также возможности сотрудничества между органами власти, бизнесом и НКО в достижении социальных целей.