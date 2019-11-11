В Тюмени прошел форум «Синергия Сибири»

«Этот институт реально востребован, но при этом мы понимаем, что без развития, совершенствования, становления будет сложно. Альянс власти, бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций работает постоянно: у нас очень много организаций, работающих под патронажем определенных департаментов. Форум позволяет в выставочном варианте показать этапы становления. Такие площадки нужны, чтобы друг у друга поучиться, посмотреть, чего не хватает, сделать заявку власти: чему надо поучить, в чем необходима помощь», считает замглавы региона.