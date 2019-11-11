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В Тюмени прошел форум «Синергия Сибири»

11 ноября 2019, 05:53
Фото: Правительство Тюменской области
6 ноября в в Тюменском технопарке состоялось открытие пятого форума Общественной палаты Тюменской области «Синергия Сибири: социальное партнерство».
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Тюмень

На открытии мероприятия заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских в приветственном слове отметила, что «Синергия Сибири» — форум, на котором общественники могут сделать заявку власти.

«Этот институт реально востребован, но при этом мы понимаем, что без развития, совершенствования, становления будет сложно. Альянс власти, бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций работает постоянно: у нас очень много организаций, работающих под патронажем определенных департаментов. Форум позволяет в выставочном варианте показать этапы становления. Такие площадки нужны, чтобы друг у друга поучиться, посмотреть, чего не хватает, сделать заявку власти: чему надо поучить, в чем необходима помощь», считает замглавы региона.

Форум организовали в формате взаимосвязанных друг с другом блоков. На конкурсе-выставке социальных проектов «Как нам обустроить Сибирь: социальное партнерство» авторы презентовали социально значимые инициативы. Лучшие проекты голосованием определят сами участники форума. Авторы лучших инициатив получат призы: трем победителям вручат по 50 тыс. рублей, еще 10 — по 30 тыс. рублей.

Предусмотрена тематическая культурная и просветительская программа для гостей и участников форума. Она включает в себя серию тематических фотовыставок, отражающих разнообразие и значимость социальной и гражданской активности, а также возможности сотрудничества между органами власти, бизнесом и НКО в достижении социальных целей.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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