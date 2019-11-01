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В лесных питомниках региона вырастили 20 млн саженцев хвойных деревьев

1 ноября 2019, 17:00
Фото: pixabay.com
Саженцы хвойных деревьев для лесовосстановления и лесоразведения выращивают в закрытых теплицах и на полях – лесных питомниках. Теплицы расположены в Тюменском, Вагайском, Тобольском, Исетском, Упорововском и Нижнетавдинском районах.
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Тюмень

Лесные питомники находятся в 18 лесничествах из 22 имеющихся.

По оперативной информации отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Тюменской области, за сезон 2019 года в лесных питомниках и теплицах области выращено 20 059,4 тысяч стандартных сеянцев хвойных пород (1644,4 тысяч ели сибирской, 18 415 тысяч сосны обыкновенной).

В теплицах выращено 2 156 тысяч сеянцев сосны обыкновенной, они будут высажены на лесокультурные площади весной 2020 года.

Как отмечает специалист отдела мониторинга, охраны и защиты лесов Наталья Баева, в этом году высокий выход лесопосадочного материала. Для планирования агротехнических мероприятий в питомниках, специалистами филиалов ГБУ «Тюменская авиабаза» сделан отбор почвенных проб на всех землях, предназначенных для лесных питомников. Пробы будут отправлены на химический анализ в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная станция агрохимической службы «Ишимская». На основе анализа почв, специалисты агрохимической станции разработают рекомендации по использованию удобрений в зависимости от обеспеченности почвы питательными веществами. Таким образом химическое исследование позволит вести работы по выращиванию посадочного материала более эффективно.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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