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В новом тюменском микрорайоне нет школы, зато родителям есть, где выпить

31 октября 2019, 10:43
Фото: «Наш город»
ЖК "Ново-Патрушево"
В тюменском микрорайоне Ново-Патрушево нет школы, ее планируют строить только в 2022 году. Детей возят автобусами в школу № 65, расположенную по ул. Бориса Житкова, 1. Между тем бизнес занимает нишу одного из востребованных продуктов в спальных микрорайонах Тюмени быстрей, чем чиновники планируют учебные заведения.
Сюжет
Дети

«Наш город» проверил южные микрорайоны Тюмени. Активно застраиваемые районы как Ново-Патрушево, Ямальский-2, и ЖК «Плеханово». Как оказалось бизнес быстрей реагирует на потребности населения. Что нельзя сказать, о том как планируется инфраструктура районов. Особенно его социальная составляющая.

ЖК "Ново-Патрушево"
Фото: «Наш город»

Например, в Ново-Патрушево построили детский сад, но забыли про школу. Кто мог подумать, что в микрорайоне площадью 245 га, где уже проживает более 20 тысяч жителей, либо есть, либо будут рождаться дети? Проблему решили: ребятишек возят автобусами в 65-ю школу через ТКАД в другой микрорайон.

ЖК "Ново-Патрушево"
Фото: «Наш город»

Есть детский сад, но и там нет мест для всех желающих.

ЖК "Ново-Патрушево"
Фото: «Наш город»

В Ямальском-2 школу построили только в 2018 году, спустя десяток лет после начала строительства микрорайона, но и она уже переполнена. Бизнес оказался проворней чиновников и уже отреагировал на запросы новых жильцов. Открытие пивных заведений не заставляет себя ждать, еще в дом не заселились жильцы, а пивной бар уже открыли. Оперативно, нечего сказать.

Ямальский-2
Ямальский-2
Фото: «Наш город»

По информации департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, по состоянию на сентябрь 2019 года в Тюмени реализация спиртных напитков идет на 2515 объектах. Из них розница — 2132, общепит — 383.

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