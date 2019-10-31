В новом тюменском микрорайоне нет школы, зато родителям есть, где выпить

В Ямальском-2 школу построили только в 2018 году, спустя десяток лет после начала строительства микрорайона, но и она уже переполнена. Бизнес оказался проворней чиновников и уже отреагировал на запросы новых жильцов. Открытие пивных заведений не заставляет себя ждать, еще в дом не заселились жильцы, а пивной бар уже открыли. Оперативно, нечего сказать.