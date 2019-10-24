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Военная прокуратура Тюменского гарнизона подала в суд на местный военкомат

24 октября 2019, 05:41
Фото: «Наш город»
В арбитражный суд Тюменской области поступил иск военной прокуратуры региона к местному военному комиссариату. Поводом для него стало плохое обращение с доверенным им под управление памятником культуры «Гостиный двор», расположенном по улице Ленина, 2.
Сюжет
Тюмень

Военкомат через суд просят привлечь по статье «Использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов, либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания».

Здание «Гостиного двора» передали военкомату, однако за несколько лет комиссариат так и не сделал ремонт в памятнике культуры. В 2015 году специалисты Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона обязали военкомат привести занимаемое здание в порядок и сделать там ремонт, однако за прошедшие с тех пор четыре года никаких работ произведено так и не было.

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