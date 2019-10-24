Военная прокуратура Тюменского гарнизона подала в суд на местный военкомат

Здание «Гостиного двора» передали военкомату, однако за несколько лет комиссариат так и не сделал ремонт в памятнике культуры. В 2015 году специалисты Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона обязали военкомат привести занимаемое здание в порядок и сделать там ремонт, однако за прошедшие с тех пор четыре года никаких работ произведено так и не было.