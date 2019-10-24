Увлекательные и насыщенные программы ждут тюменцев в «Ночь искусств — 2019»

Культурно-образовательный проект «Ночь искусств — 2019» в рамках национального проекта «Культура» проводит свои мероприятия по всей стране уже в седьмой раз. Он пользуется большой популярностью среди ценителей искусства и ежегодно увеличивает число участников.
Музеи, театры, концертные залы, библиотеки специально к этому дню подготовили тематические мероприятия с самыми разнообразными программами.
Музейный комплекс им. И. Я. Словцова: начало в 18.00.:
Исторический парк «Россия — Моя история»:
Археологический музей-заповедник:
Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева:
Дворец культуры «Нефтяник» 3 ноября в 21.00., Мраморный зал:
Впервые все филиалы «Тюменского музейно — просветительского объединения» приглашают юных посетителей на «Ночь искусств для детей»: