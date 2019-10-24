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Увлекательные и насыщенные программы ждут тюменцев в «Ночь искусств — 2019»

24 октября 2019, 09:36
Фото: admtyumen.ru
3 ноября пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств — 2019».
Сюжет
Тюмень

Культурно-образовательный проект «Ночь искусств — 2019» в рамках национального проекта «Культура» проводит свои мероприятия по всей стране уже в седьмой раз. Он пользуется большой популярностью среди ценителей искусства и ежегодно увеличивает число участников.

Музеи, театры, концертные залы, библиотеки специально к этому дню подготовили тематические мероприятия с самыми разнообразными программами.

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова: начало в 18.00.:

  • посещение выставочных проектов;
  • мастер-класс по актерскому мастерству от Сюзанны Ивановой — режиссёра, художественного руководителя коллектива «Джаст Съюзи», начало в 21.00.;
  • танцевальные мастер-классы по зажигательной сальсе и бачате, а также авторские мастер-классы по технике горельефа и миниатюрной росписи, которые будут работать с 18.00 до 23.30.

Исторический парк «Россия — Моя история»:

  • выставка «Стрит-арт Тюмени», где с помощью технологий виртуальной реальности посетители увидят работы художников, украшающих современный образ Тюмени.
  • презентация успешных добровольческих проектов. В этот день любой желающий может последовать примеру и стать добровольцем, вступив в опорный центр «Волонтеры культуры», созданный в рамках нацпроекта «Культура». Программа начнется в 18.00 и продлится до 00.00 часов.

Археологический музей-заповедник:

  • экскурсии;
  • мастер-класс «Средневековый полонез» — массовый экспресс-урок с элементами старинной танцевальной культуры, начало в 16.30.

Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева:

  • экскурсии по библиотеке, где участники смогут познакомиться с современным пространством и ресурсами библиотеки, а также различными тематическими выставками, время: с 14.00 до 19.00.;
  • показы фильма «Сибириада»;
  • творческая площадка «Свободный микрофон»;
  • литературный пленэр по произведению П. П. Ершова «Конек — Горбунок».

Дворец культуры «Нефтяник» 3 ноября в 21.00., Мраморный зал:

  • литературно-музыкальная композиция «Чудо обыкновения», посвященная творчеству Марка Захарова.

Впервые все филиалы «Тюменского музейно — просветительского объединения» приглашают юных посетителей на «Ночь искусств для детей»:

  • Квест «Маленький бытописатель» в музее «Дом Машарова». Начало в 16.00.
  • Интерактивная площадка «Ледниковый период» в музее «Городская дума».
  • Театрализованное представление с «Заповедной Ноткой» в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском.
  • Тюменский театр кукол 4 ноября в 16.00. в рамках акции «Ночь искусств для детей» проведет торжественное открытие, после которого состоится старт выставки иллюстрации Ксении Наумчик «Волшебный мир театра», театральный квест «Тайна закулисья» и мастер-классы по изготовлению украшений. Еще одно мероприятие театра кукол — познавательный интерактивный проект «От эскиза до воплощения» о секретах ремесла театрального художника и зададут интересующие вопросы.
#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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