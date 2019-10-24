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Тюменец не желал платить по алиментам и лишился автомобиля Lexus

24 октября 2019, 03:15
Фото: 1Mi
У жителя города Тюмени забрали автомобиль марки Lexus в счет погашения накопившегося долга по алиментам.
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Тюмень

В УФССП по Тюменской области рассказали, что сумма, подлежащая взысканию, превысила 400 тыс. рублей, кроме того, мужчина должен был уплатить исполнительский сбор в размере 7%. Судебные приставы не раз звонили должнику, но он не брал трубку.

С учетом того, что связаться с должником не удалось, судебные приставы приехали к нему на работу, где на стоянке был припаркован его автомобиль. На место вызвали эвакуатор. Мужчина вышел только тогда, когда машину уже начали на него грузить.

Дорогостоящую иномарку забрали в счет погашения задолженности. Производство о взыскании платежей по алиментам в настоящее время находится на стадии исполнения.

Это уже не первый подобный случай, когда неплательщика по алиментам лишаются своих автомобилей, если деньги так и не поступят, машину разыграют на аукционе, а средства направят на погашение задолженности.

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#Новости#Алименты#Тюменская область#Должники#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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