Тюменец не желал платить по алиментам и лишился автомобиля Lexus

В УФССП по Тюменской области рассказали, что сумма, подлежащая взысканию, превысила 400 тыс. рублей, кроме того, мужчина должен был уплатить исполнительский сбор в размере 7%. Судебные приставы не раз звонили должнику, но он не брал трубку.
С учетом того, что связаться с должником не удалось, судебные приставы приехали к нему на работу, где на стоянке был припаркован его автомобиль. На место вызвали эвакуатор. Мужчина вышел только тогда, когда машину уже начали на него грузить.
Дорогостоящую иномарку забрали в счет погашения задолженности. Производство о взыскании платежей по алиментам в настоящее время находится на стадии исполнения.
Это уже не первый подобный случай, когда неплательщика по алиментам лишаются своих автомобилей, если деньги так и не поступят, машину разыграют на аукционе, а средства направят на погашение задолженности.