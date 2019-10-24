Еще один модульный ФАП появился в тюменском селе

Сегодня фельдшеру Юлии Ларионовой всем селом помогают переехать в ее новый кабинет в модульном ФАПе. Это событие стало настоящим праздником для Слободчиков.
Дом, в котором раньше находился фельдшерский пункт, был построен в 1940 году и до сих пор отапливался печью. А сегодня село получило самый современный модульный ФАП, площадью 65 кв.м. и стоимостью 4 875 000 рублей. Он оснащен смотровым и процедурно-прививочным кабинетом. Есть место для ожидания, а также санузел и раздевалка для персонала. Все коммуникации будут подключены, в т.ч. и электронагреватель воды. Для работы в ФАПе есть все самое необходимое: столы, шкафы, кушетки, пеленальный столик.
И самое главное, теперь в Слободчиках есть свое оборудование, необходимое для оказания первичной медицинской помощи: телеэлектрокардиограф, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, электрическое термоодеяло, ручной дыхательный аппарат, а также спинальный щит, носилки, транспортный пульсоксиметр, комплект транспортных шин. Для проведения профосмотров и лечебных процедур на вооружение фельшеру поступили гинекологическое кресло, ингалятор для проведения кислородной и аэрозольной терапии, прибор для измерения АД, фонендоскоп, костыли, термометры, стетоскоп.
Но сегодня праздник не только в Слободчиках. В Ишимском районе в деревне Борисовка, где проживают около 200 человек, также открывается модульный ФАП. До сих пор у жителей этой деревни не было фельдшерского пункта и за медицинской помощью они обращались в другие населенные пункты.
Всего в Тюменской области 653 ФАПа, из них модульных - 328. В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение» в Тюменской области планируется установить 11 модульных ФАПов.