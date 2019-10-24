Еще один модульный ФАП появился в тюменском селе

Дом, в котором раньше находился фельдшерский пункт, был построен в 1940 году и до сих пор отапливался печью. А сегодня село получило самый современный модульный ФАП, площадью 65 кв.м. и стоимостью 4 875 000 рублей. Он оснащен смотровым и процедурно-прививочным кабинетом. Есть место для ожидания, а также санузел и раздевалка для персонала. Все коммуникации будут подключены, в т.ч. и электронагреватель воды. Для работы в ФАПе есть все самое необходимое: столы, шкафы, кушетки, пеленальный столик.