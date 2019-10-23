Замахнулся металлическим ковшом: жителю села Вагай грозит тюрьма за угрозу убийством

В УМВД по Тюменской области рассказали, что в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что словесная перепалка чуть не переросла в убийство. По ее словам, конфликт начался с разговора о том, почему ее супруг не ночевал дома.
Во время ссоры мужчина стал угрожать своей жене физической расправой и в подтверждение своих намерений схватил металлический ковш и замахнулся на нее.
Женщина обратилась в полицию, где рассказала о случившемся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Вскоре удалось задержать и подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.