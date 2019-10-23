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Замахнулся металлическим ковшом: жителю села Вагай грозит тюрьма за угрозу убийством

23 октября 2019, 05:31
Фото: 1Mi
Житель села Вагай может на два года лишиться свободы за угрозу убийством своей жене. Он замахнулся на нее металлическим ковшом.
Сюжет
Тюмень

В УМВД по Тюменской области рассказали, что в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что словесная перепалка чуть не переросла в убийство. По ее словам, конфликт начался с разговора о том, почему ее супруг не ночевал дома.

Во время ссоры мужчина стал угрожать своей жене физической расправой и в подтверждение своих намерений схватил металлический ковш и замахнулся на нее.

Женщина обратилась в полицию, где рассказала о случившемся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Вскоре удалось задержать и подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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#Новости#Угроза убийством#Вагайский район#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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